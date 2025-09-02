ミネラル豊富な種子島産粗糖を使用！FST JAPAN「完全グルテンフリーパン」

FST JAPANは、同社F＆B事業“自由が丘ベーカリー／自由が丘パティスリー”にて、グルテンフリー専門の米粉パンを全国にお届けする通販サービスを2025年9月1日よりスタート！

FST JAPAN「完全グルテンフリーパン」

FST JAPANは、同社F＆B事業“自由が丘ベーカリー／自由が丘パティスリー”にて、グルテンフリー専門の米粉パンを全国にお届けする通販サービスを2025年9月1日よりスタートしました。

同店の基本のパン生地には小麦・乳・卵を使用していません(一部商品には乳・卵を使用しています)。

さらに、既製品には頼らず、店内で手作りすることで、見えないグルテン混入のリスクを徹底的に排除しています。

「安心して食べられる、グルテンフリーなのに美味しいパンを、もっと多くの人に届けたい。」

そんな想いから、素材選び・レシピ開発・製造工程までを一貫して社内で行い、“完全グルテンフリー”のおいしさを追求しています。

通販商品ラインナップの特徴

・米粉100％使用(小麦不使用)

・パン生地は小麦・乳・卵 不使用

※一部商品に乳・卵・他アレルゲンを含む場合があります

・ミネラル豊富な種子島産粗糖を使用

・フィリングからスパイス調合まで、既製品を使わず自家製

・グルテンフリーを守るため、すべての工程を店内で手作り

■通販セット内容

通販では、以下のようなセットを販売します。

- 【人気No.1】定番米粉パンセット

《セット内容》角食パン1斤・小さめバゲット 1本・まるぱん 5個・塩ぱん 3個

- 【スタッフおすすめ】おまかせ米粉パンセット

《セット内容》角食パン(6枚スライス)2枚を含む、同店おすすめの米粉パン10〜12個入り

※パンの種類はお選びいただけません。

おまかせ米粉パンセット

- 【3つのこだわり食感】やさしいおこめのパンセット

《セット内容》角食パン1斤・小さめバゲット 1本・まるぱん 8個

やさしいおこめのパンセット

- 【大人気】まるぱん＆塩ぱんセット

《セット内容》まるぱん 8個・塩ぱん 8個

まるぱん＆塩ぱんセット

※ほかにも季節限定商品や新セットを順次販売予定です。

また、セット内容は季節や販売状況により変更になる場合があります。

■グルテンフリーを“守る”ための、手作り

同店では、フィリングからスパイス、ベシャメルソースやおこめのカスタードクリームに至るまで、すべて店内で手作りしています。

本当に安心して食べられる美味しいグルテンフリーのパンを、みなさまにお届けするために、私たちはあえて自分たちの手で作る道を選びました。

その結果、安心・安全はもちろん、素材の持ち味を活かした深い味わいも実現しています。

焼きたての美味しさを店内から全国へ

■通販開始日

2025年9月1日(月)

※公式オンラインストアにて販売スタート

■店舗情報

店舗名 ： 自由が丘ベーカリー／自由が丘パティスリー

所在地 ： 東京都目黒区自由が丘1-26-9 三笠ビル1F

交通 ： 東急東横線・大井町線 自由が丘駅より徒歩2分

電話番号 ： 03-6421-4761

営業時間 ： 11:00〜18:00

自由が丘ベーカリー

自由が丘パティスリー

