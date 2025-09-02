この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで公開された「【手書きがいいぞ】狙い目のタブレットをレビュー。「Galaxy Tab S10 Lite」は、手ごろな価格でSペンがIIですよ！」にて、IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、注目の新タブレット「Galaxy Tab S10 Lite」を独自視点で徹底レビューした。



冒頭で戸田氏は「さて、製品名がですね、Galaxy Tab S10 Liteとなっていることを見てもわかるように…」と語り、実際に本体とSペンの実機を使いながら、特徴を紹介。エントリーモデルながらも金属製のフレームによる高級感や10.9インチTFT液晶ディスプレイの美しさ、そして重量523g・厚さ6.6ミリという携帯性の高さを丁寧に説明した。さらに「11インチのモデルとして金属ボディですしね、なかなか軽くていいなと思いました」と語り、実際に手に取ったからこその感触を伝えた。



本機最大の魅力として戸田氏が強調したのは、やはり「Sペン」の存在。「これがね、このモデルの最大のポイントだと思っています」「Sペンはめちゃくちゃ便利ですね。とってもおすすめです」とSペン推しを連発。実際にメモや手書き文字のテキスト変換、数式ソルバー、並べ替え機能などの活用例を実演しながら、「デジタルの手書きとしては、文句のつけようがありません」と絶賛した。



また、価格については「この価格帯でSペン使えるメリットはかなり大きい」「Galaxy Tab S6 Liteと同等クラスということで、5万円台半ばくらいかなという感じでございます」と推察。Sペン搭載機の相場を踏まえ「Sペン使えるタブレットってね、結構値段が高かったので、このモデル、非常にいいですね。いいと思います」と語っている。



性能面に関しても「決して遅くはありませんけれども、ヘビーな3Dゲームなどには、ちょっと向かわないかなという感じですね。ま、あの、性能、決して低くはないですが、高くはない」と冷静に分析。一方で「画面めっちゃ綺麗ですけどもね。性能も程々という感じでございます」とミドルレンジとしてのバランスの良さを評価し、音質や操作性の高さにも太鼓判を押した。



動画の締めくくりでは「僕のようにSペン大好きという人にとっては、とても魅力的な製品だと思います」と改めてSペンの魅力を力説した。