この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで公開された「【手書きがいいぞ】狙い目のタブレットをレビュー。「Galaxy Tab S10 Lite」は、手ごろな価格でSペンがIIですよ！」にて、IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、注目の新タブレット「Galaxy Tab S10 Lite」を独自視点で徹底レビューした。

冒頭で戸田氏は「さて、製品名がですね、Galaxy Tab S10 Liteとなっていることを見てもわかるように…」と語り、実際に本体とSペンの実機を使いながら、特徴を紹介。エントリーモデルながらも金属製のフレームによる高級感や10.9インチTFT液晶ディスプレイの美しさ、そして重量523g・厚さ6.6ミリという携帯性の高さを丁寧に説明した。さらに「11インチのモデルとして金属ボディですしね、なかなか軽くていいなと思いました」と語り、実際に手に取ったからこその感触を伝えた。

本機最大の魅力として戸田氏が強調したのは、やはり「Sペン」の存在。「これがね、このモデルの最大のポイントだと思っています」「Sペンはめちゃくちゃ便利ですね。とってもおすすめです」とSペン推しを連発。実際にメモや手書き文字のテキスト変換、数式ソルバー、並べ替え機能などの活用例を実演しながら、「デジタルの手書きとしては、文句のつけようがありません」と絶賛した。

また、価格については「この価格帯でSペン使えるメリットはかなり大きい」「Galaxy Tab S6 Liteと同等クラスということで、5万円台半ばくらいかなという感じでございます」と推察。Sペン搭載機の相場を踏まえ「Sペン使えるタブレットってね、結構値段が高かったので、このモデル、非常にいいですね。いいと思います」と語っている。

性能面に関しても「決して遅くはありませんけれども、ヘビーな3Dゲームなどには、ちょっと向かわないかなという感じですね。ま、あの、性能、決して低くはないですが、高くはない」と冷静に分析。一方で「画面めっちゃ綺麗ですけどもね。性能も程々という感じでございます」とミドルレンジとしてのバランスの良さを評価し、音質や操作性の高さにも太鼓判を押した。

動画の締めくくりでは「僕のようにSペン大好きという人にとっては、とても魅力的な製品だと思います」と改めてSペンの魅力を力説した。

YouTubeの動画内容

02:12

軽量ボディと上質なディスプレイの魅力
04:44

2画面分割や優れたスピーカー機能を体感
08:50

メンバーシップ特典＆ファンクラブ案内

関連記事

【どうなるか予測】スマホ新法について予測しながら解説いたします。ぜひ見てね！

【どうなるか予測】スマホ新法について予測しながら解説いたします。ぜひ見てね！

 【これは買いか？】話題の Google Pixel 10シリーズレビュー！　Pixel 10、Pixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XLをくわしく紹介します。戸田は買ってますよ

【これは買いか？】話題の Google Pixel 10シリーズレビュー！　Pixel 10、Pixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XLをくわしく紹介します。戸田は買ってますよ

 【使い勝手良好】最新折りたたみキーボード買ってみた。新しいモデルは完成度高いですね！　折りたたみとしてはかなり良いKillkinのモデルをレビューします。

【使い勝手良好】最新折りたたみキーボード買ってみた。新しいモデルは完成度高いですね！　折りたたみとしてはかなり良いKillkinのモデルをレビューします。
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

戸田覚ガジェット【辛口】点数評価_icon

戸田覚ガジェット【辛口】点数評価

YouTube チャンネル登録者数 30.10万人 3172 本の動画
戸田覚　ビジネス書作家　株式会社アバンギャルド、株式会社戸田覚事務所代表取締役著書150冊以上、連載月間30本以上好評執筆中IT機器、ガジェットの最新モデルをキャリア30年超のベテランが【辛口レビュー】。使いこなしなどのワザもお届けします！
youtube.com/channel/UC-IdN5EFZvzzZGqgul8eXKQ YouTube