「この選手、ヤバいよ」柿谷曜一朗氏、鈴木唯人のブレイクを乾貴士とともに予見していた

多くの日本代表選手がプレーするドイツ1部ブンデスリーガの新シーズンが開幕した。

今夏にフライブルクへ加入した鈴木唯人は、23歳の日本代表選手だ。

名門市立船橋高校で10番を背負って活躍すると、清水エスパルスでプロになり、フランスのストラスブールを経て、デンマークのブレンビーでブレイク。そして、今夏にフライブルクへ引き抜かれた。

そうしたなか、元日本代表FW柿谷曜一朗氏は、『ABEMAスポーツタイム』で、ブンデスリーガで注目の日本人選手として、鈴木を指名していた。

「彼は僕と同じFWの選手なんですけど、力強いドリブルが魅力で、パスやアシストもできるんですけど、人を使うプレーよりは、自分で最後まで行き切る力がある選手。

現役の時に何度か対戦したなかで、清水にいたので、乾貴士選手と試合後に『この選手、ヤバいよ』っていう話をしてたのが、鈴木唯人選手。

僕が『あの鈴木唯人って子、すごいよね』って聞いたら、（乾から）『分かる！』って言われたんです。それがこのままここまできたので、もっと活躍してほしいなと思います。

力強いドリブル、チャンスメイクもできますし、NEXT香川（真司）とは言いませんが、どちらかといえばもっと前の選手なので、得点能力に長けた本当に素晴らしいストライカーだと思います」

柿谷氏は、清水に所属する元同僚の乾と、鈴木を話題にしていたことがあったそう。

そんな鈴木だが、「自分、完全にストライカーではないんで。FWの表記やめてもらいたいですね」という話を昨年にしている。