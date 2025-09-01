ケンシロウ「お化け屋敷みたいな寮は続けられない！」最悪の工場寮メーカーを実名で暴露
【期間工】相部屋とか無理…！ヤバい寮の実態と最悪メーカーを暴露――このタイトルの動画で、工場転職のプロ・ケンシロウさんが、期間工や工場勤務希望者に向けて“絶対に知っておくべき”寮の現実について語った。動画冒頭から「お化け屋敷みたいな寮はですね、どんなにいい職場だったとしても続けられません」と強調、「住環境が悪ければ心身ともに持たない」と、寮問題の重要性を訴えた。
ケンシロウさんは「無料で住めるからと甘く見ると、ハズレ寮には注意」とし、これまで自身が面談で得た経験から“最悪だった寮”の特徴を3つ挙げている。1つ目は、築年数が古すぎて虫が大量発生するタイプ。「ゴキブリスプレーでは根本解決にならない」と警告、根本的な住環境の悪さを指摘した。2つ目は、相部屋や壁が薄すぎる物件。「隣の音が丸聞こえで気が休まらない。自分でも緊張してしまうし、時には盗難まで心配になる」と実情を詳細に語った。3つ目は立地。「田舎や買い物が困難な場所も多い。『何のために働いているかわからなくなるほど』孤立した立地では、たとえお金が貯まっても気持ちが持たない」と、生活面のリアルを語った。
さらに“寮の評判が悪い工場メーカー”についても、ケンシロウさんは実名で言及。「電装さん、ホンダ、三菱、この3社の一部寮は注意が必要」とし、「電装は相部屋で辞める人が多い。ホンダは寮は綺麗だが通勤がつらい。三菱は汚い上に相部屋の場合もある」と実体験を交えて解説。その一方で、「条件面が良い場合は派遣を選ぶ、家賃を払ってでも一人暮らしを検討するなど、自分に合ったスタイルを探す工夫も必要」とアドバイスを送った。
対策としては「最悪の寮に当たっても、人間は住めば慣れることも多い。ただ、どうしても合わない場合は高収入を活かして一人暮らしするのもアリ」と提案。「トヨタなどは新しい寮設備を用意しているメーカーもあるので、最新設備の場所を選ぶのもオススメ」と最新の業界事情にも触れた。
動画の最後には「本当にこれは現実問題。虫が出る、古すぎる、など可能性はゼロじゃない」と念押し。「僕に相談してくれれば、これまでのノウハウを踏まえて最適なアドバイスができます」と自身の転職サポートへの自信も示した。最後はLINE公式アカウントでの無料相談やお得情報の案内で締めくくられ、「気軽に相談してほしい」とエールを送っている。
