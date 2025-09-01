¡ÖÊüÁ÷»ö¸Î¤Ç¤Ï¡Ä¡×ÇëËÜ¶Ö°ì¡¡24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡È»ÅÀÚ¤ê¡É¤Ëµ¿ÌäÂ³½Ð¤Î¥ï¥±¡ÄÈÖÁÈ¤ËÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¥â¥Î
31Æü¡¢¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥¤¥Á´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¡ØÁ´ÆüËÜ²¾ÁõÂç¾Þ¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£SP¡Ù¤¬À¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£MC¤Ï¤â¤Á¤í¤óÇëËÜ¶Ö°ì¡Ê84¡Ë¤¬Ì³¤á¤¿¤Î¤À¤¬¡¢
¡Öº£²ó¡¢¶Ö¤Á¤ã¤ó¤ÎÎÙ¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢±©Ä»¿µ°ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê54¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆó¿Í¤ÇÈÖÁÈ¤Ï»ÅÀÚ¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤«¤é¶Ö¤Á¤ã¤ó¤Î¡È¸ÀÆ°¡É¤¬¤Á¤ç¤¤¤Á¤ç¤¤±ê¾å¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
X¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ô24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î²¾ÁõÂç¾Þ¤Î¶Ö¤Á¤ã¤ó¡¢¤¢¤ìÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¡©¤½¤¦¤¤¤¦ÂæËÜ¤Ê¤é¤¤¤¤¤±¤ÉËÜ¿Í¤Î°Õ¸þ¤Ç¤¢¤Î²ó¤·¤Ê¤éÊüÁ÷»ö¸Î¤Ç¤Ï¡Ä¡Õ
¡Ô24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó²¾ÁõÂç¾Þ¤Î¶Ö¤Á¤ã¤ó¸«¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£±ê¾åÂç¾Þ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¡Õ
¡Ô¸«¤Æ¤ÆÉÔÌû²÷¡Õ
¡Ô¶Ö¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¡Õ
¼ç¤Ê±ê¾å¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£
¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÐÍ¥¤Î»ÖÂº½ß¡Ê30¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤ò¶Ö¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¤Á¤Û¤¦¡¢¤Á¤Ø¤ó¡Ä¡×¤È³ú¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢±©Ä»¥¢¥Ê¤«¤é¥Õ¥©¥í¡¼¤µ¤ì¤ë¤â¡Ö¤Á¤½¤ó¤µ¤ó¡×¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³ú¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£
¿³ºº°÷¤Ë´¶ÁÛ¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¥¢¥ó¥ß¥«¡Ê53¡Ë¤¬¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢¶Ö¤Á¤ã¤ó¤¬¡ÖÄ¹¤¹¤®¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£
¥×¥íÂîµåÁª¼ê¤Î°ËÆ£ÈþÀ¿¡Ê24¡Ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤â¡¢¶Ö¤Á¤ã¤ó¤¬Èà½÷¤ÎÏÃ¤òÅÓÃæ¤Ç¡ÖÏÃ¤¬Ä¹¤¤¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£
¿³ºº°÷ÀÊ¤Îº¸Ã¼¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¯¤ê¡¼¤à¤·¤Á¤å¡¼¤Î¾åÅÄ¿¸Ìé¡Ê55¡Ë¡£¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤ó¤À¿³ºº°÷¤¬±¦¤«¤é½ç¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¾åÅÄ¤¬¡È¥ª¥Á¡É¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¶Ö¤Á¤ã¤ó¤«¤é¡Ö¥ª¥Á¤¬°¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶¯¤á¤ÎÅö¤¿¤ê¡£
¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤Ç±ê¾å¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¤¬Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤º¡¢¶Ö¤Á¤ã¤ó¤ÏÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¡È»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡É¤³¤È¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¡È¥Õ¥ê¡É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿³ºº°÷¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯Î®¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¸·¤·¤á¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ï¶Ö¤Á¤ã¤óÅª¤Ë¤Ï¡È¥Í¥¿¡É¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¸ÊüÁ÷¤È¤¤¤¦¶ÛÄ¥´¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢¶Ö¤Á¤ã¤ó¤Î¥¥ã¥é¤òÀ¸¤«¤·¤¿»ÅÀÚ¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤¿¤À¡¢¼þ°Ï¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¡È¶Ö¤Á¤ã¤ó´·¤ì¡É¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤È¤·¤¿¶õµ¤´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬»ëÄ°¼Ô¤Ë¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡×
¡ÈÈà¡É¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë±ê¾å¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤â¡£
¡Ö¤ä¤Ï¤êÄ¹Ç¯¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¢¤ë¸µSMAP¤Î¹á¼è¿µ¸ã¤µ¤ó¡Ê48¡Ë¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¹á¼è¤µ¤ó¤Ï2002Ç¯¤«¤éÆó½½Ç¯°Ê¾å¡¢²¾ÁõÂç¾Þ¤Ç¶Ö¤Á¤ã¤ó¤ÎÎÙ¤ÇMC¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶Ö¤Á¤ã¤ó¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¶Ö¤Á¤ã¤ó¤Î¶¯¤á¤ÎÅö¤¿¤ê¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸½¾ì¤Î¶õµ¤¤â½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¤è¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¶Ö¤Á¤ã¤ó¤Î¾Ð¤¤¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡½¡½¡£