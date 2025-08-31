名古屋はGKピサノ痛恨ファンブルで2か月ぶり白星スルリ…連敗ストップもFC東京とドロー
[8.31 J1第28節 名古屋1-1FC東京 豊田ス]
名古屋グランパスがホームでFC東京と1-1で引き分けた。名古屋の連敗は4で止まったが、ミスから追いつかれて痛恨のドロー。FC東京も連敗こそ逃れたが、4戦勝ちなしとなった。15位・FC東京と16位・名古屋の対戦(勝ち点差2)だったが、ともに勝ち点1ずつを積み上げる結果に終わった。
この日は前半からゴールに迫る場面をいくつか作った名古屋。しかし前半12分にゴール正面から蹴ったMF森島司のFKがクロスバーを直撃。同30分にCKからゴール前の混戦を作ると、FW永井謙佑が蹴り込むが、DF森重真人にブロックされたボールはまたもクロスバーを叩いた。
それでも後半20分だった。名古屋は右CKをMF森壮一朗が頭で合わせると、FW山岸祐也が落としたボールをDF佐藤瑶大が押し込む。連敗脱出へ向け待望の先制点が決まった。
しかし逃げ切りを図った後半37分だった。FC東京は左サイドきあらDFバングーナガンデ佳史扶がクロスを上げると、名古屋の選手に当たったボールがゴール前への浮き球となる。名古屋はGKピサノアレックス幸冬堀尾がキャッチにいくが痛恨のファンブル。こぼれたボールをMF遠藤渓太が押し込んでスコアがタイに戻った。
ホームで勝ちたい名古屋だったが、ミスから痛恨のドロー。連敗こそ止まったが、勝ちなしは6戦に伸びた。リーグ戦の勝利は6月28日以来なく、夏休み最後の一戦も勝利はならず。3万9815人を集めた一戦で白星を届けることはできなかった。
