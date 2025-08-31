この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「大手アパレルと自分の店を両立する人にインタビュー」にて、45歳のアパレル関係者・お兄さんが、自身のキャリアや収入、さらにはリアルな貯金事情まで赤裸々に語った。



お兄さんは、大手アパレルショップ「〇〇」で働きながら、自身の古着屋『服に酔う』も運営しているという。古着屋を始めた理由については「古着屋はやっぱり好きで、結局自分には洋服しかなくて、そこにないものをやりたかったんですよ」と本音を語る。現在はご飯が食べられる程度に経営が安定しているそうだが、「自分の店は、僕自身は給料っていう体制を取ってない。全部もう回してるだけ」と、利益を店の運営や発展に再投資していることも明かした。



気になる本業の収入については、「大手の方は、大体1000万いかないぐらい」と述べ、動画内ではその数字に感嘆の声が上がった。また、「社内の反対とかなかったんですか?」との質問には「全然。大いにやれと」と周囲の理解も強調していた。



日常の働き方については、「基本、ほぼ店舗です。本社行っちゃったら感覚薄れちゃう。座ったら終わる」と、現場主義であることもアピール。現在の貯金について「貯金は全然ないですね。3、400万じゃないですかね。一応、税金払える分ぐらいは」と正直に打ち明けていた。



動画の締めくくりでは「服に酔う」というお店と自らの働きぶりへの情熱が伝わる内容となり、「座ったら終わる」と自分のポリシーを力強く語るお兄さんの姿が印象的だった。