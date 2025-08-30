この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画『〇〇万円で定年後は超余裕！新NISAで資産を2倍に増やすには・・？』で、資産運用アドバイザーのガーコ氏が「積み立て信仰は本当に正しいのか？」という投資の常識を問い直し、日本人の多くが陥りがちな資産運用法とその心理的な落とし穴についてじっくり語った。



ガーコ氏はまず、「多くの人が、積み立てこそ正義と信じています。もちろん間違いではないんですけども、もっと増える方法がある」と指摘。また「多くの人は、資産を残したまま、なくなってしまう」という現実に切り込み、「お金を自分の人生を彩り豊かにするために使う、という点では、失敗していると言えるかもしれません」と現代の資産形成の課題を投げかけた。



動画冒頭では、貯金1000万円と毎月5万円が手に入る仕組み、どちらが本当に価値があるのかという問題提起を。「現金1000万円の貯金と、毎月5万円が手に入る仕組み、どちらが価値があると思いますか？」と問いかけた上で、「大切に貯金した大きなお金は、なかなか使えない心理が人間にはある」「資産形成のストッパーになる可能性も」と強調。行動経済学の『メンタルアカウンティング（心の家計簿）』理論に触れ、貯金や収入の使い道によって人は無意識にお金の価値を区別してしまう実態も紹介した。



資産形成の方法については、「積み立て投資は王道、なんですけれども意外と増えない？」と積み立てだけでは資産拡大が遅いという弱点を冷静に分析。「長期間、低コストなインデックスファンドに毎月積み立て投資、これが王道です」としながらも、「積み立てプラス○○（一括投資）で、老後毎年年金プラス180万円」になるモデルケースを解説した。「毎月5万円、20年間、S&P500などに投資して、さらに初年度一括で300万円投資すると20年後には約2800万円。これを毎月15万円ずつ取り崩せば、30年間資産が尽きない」とし、「毎月15万円入ってきたら、何に使いますか？」と人生を豊かにする使い道にも言及。



続けて、「なぜ多くの人は資産を残したまま亡くなるのか」や、「分厚い心の壁」＝日本人特有の“資産移動しない心理”に言及。「せっかく貯めたお金を使わないのはもったいない」「1000万円以上を精神安定剤にする必要があるのか」と問いながら、「知識と行動力が資産形成の決定的な差」と断言した。



最後にガーコ氏は、「資産の一部を一括投資することで一気にブーストできる」「知識は資産運用の武器」「積み立て投資だけを盲信することなく、一括投資を選択肢として考えることで豊かな人生設計につながる」と力説。動画のラストでは、「資産を作って終わりでなく、実際に『取り崩す仕組み』も作ってこそ意味がある」と呼びかけ、「やりたいことリストを作って、実際の年齢が来たらどんどん実践していきましょう」と締めくくった。