12人産んだ助産師HISAKO「夜中のパニック泣きは夜驚症じゃない！親は“ひたすら待つ”が正解」

YouTubeチャンネル『助産院ばぶばぶ』で、12人の母であり助産師のHISAKOさんが「子どもが夜中に突然泣きわめきパニック！これって『夜驚症』？」というテーマで、幼児の夜間の不思議な行動や夜驚症について詳しく語った。



動画では、HISAKOさん自身の育児経験から、子どもが夜間に無表情のまま歩き回ったり、覚えていない奇行を繰り返す“夢遊病”や、突然パニック状態になる“夜驚症（やきょうしょう）”の実例を明かした。その上で「3歳から7歳くらいで最も多く発症し、睡眠サイクルが未熟な脳の発達段階にみられるのが『夜驚症』です」と説明。パニックは「入眠後1、2時間以内に数分から10分でおさまる」と特徴を述べている。



一方で、今回相談された「1歳7か月の子が明け方に30分以上泣き続ける」ケースについては、「これは夜驚症ではなく、単なる夜泣きだと思います」「発達途上の脳で睡眠リズムが不安定ゆえに起こる現象なので、心配は不要」とHASAKOさんは明言した。「夜驚症や夢遊病など多様な睡眠障害はあるけど、大半は成長とともに改善するもの。『何か親がすることはない、発達をただ“待つ”だけでいい』」とアドバイスする。



実際に「発症しても環境を整え、危険がないように見守ることが親の役目」と強調。さらに「我慢しすぎず、自分のメンタルも大事にしてほしい」「眠れず心が折れそうなときは保健センターや診療内科、専門家に相談してみて」と親への思いやりも忘れなかった。



締めくくりには「昼間の刺激を与えることで脳は発達する。昼にいっぱい遊び、その分“今夜はきっと泣く”と覚悟して、親子で成長を待つのが一番」と、子育ての“待つ力”の重要性を訴えた。