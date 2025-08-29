ミルフィー×ディズニー『おしゃれキャット』限定マリーコスメ登場

ディズニー映画『おしゃれキャット』の人気キャラクター「マリー」が、可愛いコスメになって登場します。ミルフィーの人気アイシャドウ「マイキティアイパレット」と「ミャオパウズアイシャドウパレット」が、マリーちゃん限定パッケージで発売決定。さらに限定カラーもラインナップされ、特別感たっぷり♡オンライン・店頭ともに9月から順次販売予定です。マリーと一緒にときめく目元を楽しんでみませんか？

マイキティアイパレット限定デザイン

「マイキティアイパレット」（1,760円）は、マリーちゃんをモチーフにした愛らしい限定パッケージで登場。

ラグドール(M02)はパープル×ピンクのラメ、サイベリアン(M05)はローズピンクに華やかなラメが融合。

さらに限定カラー「お姫様キャット」(M08)は、透明感を引き出す白みピンク♡

リボンの刻印入りデザインや持ち運びに便利なミラー付きコンパクト仕様で、毎日のメイクがもっと楽しくなります。

ミャオパウズアイシャドウもマリー仕様に

猫の肉球のようなパッケージが特徴の「ミャオパウズアイシャドウパレット」（1,760円）もマリーちゃん限定デザインに。

スモーキーピンクとシルバーが映える「ツンデレ」(M03)、幸福感あるコーラルの「アイドル」(M05)に加え、マリー限定カラー「おしゃれ」(M08)が仲間入り。

マット・パール・ラメの3質感で、目元もチークもこれひとつで完成。眺めるだけでときめく可愛さです♪

発売日と購入場所をチェック

2025年9月10日(水)11時より、MilleFée公式オンラインストアやQoo10、楽天、Amazonなどで販売開始。

店頭は9月下旬からロフトやPLAZA、アットコスメストア、ドン・キホーテなどで順次展開予定です。

さらに、ミャオパウズアイシャドウパレットは10月下旬から全国バラエティストアでも発売予定。限定デザインは数量限定なので、早めのチェックがおすすめです。

まとめ♡マリーと一緒に彩る毎日

特別なマリーちゃんデザインのパレットは、持っているだけで心が弾むアイテム。普段使いはもちろん、ギフトにもぴったりです。

価格はすべて\1,760、カラーや質感も豊富で、あなたに似合う一色がきっと見つかるはず。限定パッケージだからこその特別感を、この秋ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか？

お気に入りのマリーと一緒に、毎日のメイクタイムをもっと幸せに♡