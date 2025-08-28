一言謝れば済む話なのに…。男性が「ごめん」と言えない心理とは
「ケンカの後、たった一言“ごめん”で解決するのに…なぜか彼は絶対に言わない！」
そんなモヤモヤを感じたこと、ありませんか？実はこれ、“愛情がないから”ではなく、男性特有の心理メカニズムが関係しているんです。そこで今回は、男性が素直に「ごめん」と言えない心理を、わかりやすく解説します。
謝る＝プライド的に負けた気がする
多くの男性は、自分のミスを認めることに強い抵抗感があります。頭では「俺が悪い」と理解していても、心のどこかで「謝る＝自分が負けた」と感じてしまうのです。これはまさに“プライドの防衛本能”。だからこそ、本気で好きな相手でも謝罪の言葉がスッと出てこないのでしょう。
感情が落ち着かないと謝れない
女性は感情の中でも比較的早く切り替えができる人が多いのに対し、男性は怒りや不満のピークに達すると冷静さを失いがち。謝るどころか「どう怒りや不満を抑えればいいのか」すら見えなくなるケースも少なくありません。なので、男性が謝るのを待つなら、まずは時間を置いて感情の嵐が収まるのを待つのが得策です。
「謝る＝全部自分が悪い」と思い込んでいる
中には「謝る＝問題のすべての責任を負うこと」と誤解している男性も。だからこそ「謝ったら全部俺のせいになる」と身構えてしまうんです。もし彼から謝罪の一言を引き出したいなら、「今回はお互い様だったね」と責任を共有する雰囲気を作ってあげましょう。
どんな仲良しカップルでも、ケンカは避けられません。大切なのは“謝るスピード”ではなく、ちゃんと関係を修復しようとする気持ち。なので、男性心理を理解してあげて、あなたから「ごめん」と歩み寄るのも大切なことですよ。
