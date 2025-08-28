この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネルにて「アパート投資における利回り相場はこれだ！築年数や物件の規模によって変化する利回りについて徹底解説します！」と題した動画を公開したのは、不動産投資アドバイザーの木村洸士氏。動画では、利回りの考え方や投資戦略の組み方について木村氏が持論を展開し、視聴者から寄せられる「利回り重視か、規模重視で選ぶべきか？」という悩みに、真正面から答えた。



木村氏は「間違ったプランを組むと、本来であれば5個目にやるべきことを最初にやってしまったことによって、2・3・4が全て使えなくなった、なんてことになったらショックでしょ」と冒頭から“戦略なき投資”のリスクを強調。投資のステージや属性ごとに、狙うべき物件の利回りや規模が変わることを示し、計画の重要性を説いた。



さらに、「利回りっていうのは、買った価格に対して年間家賃収入が何％ですか？ということ」と基本を振り返りつつ、築年数やエリアによって大きく変わる利回り相場の実態を分かりやすく整理。例えば「築年数が浅いと利回りは7～9％、古くなると10％を超えて20％近くになるケースもある一方で、「利回りだけを追いかけて本質を見失うのは危険」と投資の落とし穴も指摘。



特に強調したのが金融機関の融資情報の重要性だ。「金融機関の情報を先にできるだけ多く知って、それを並び替えておく必要がある」と述べ、ネットには出てこない“生の声”の蓄積が成功の分かれ目になると解説。情報収集の姿勢が投資家の成果を大きく左右することを示した。



また、視聴者との掛け合いでは「成功の鍵は自分の属性ステージを見極めて、的確な物件を選び、計画を作ること」とアドバイス。さらに、一つの金融機関だけでは融資枠に限界があるため「一つの金融機関だけに依存せず、複数の金融機関を組み合わせて足し算で戦略を立てることが大事」と経験者ならではの視点を披露。



最後には「正しいやり方を理解すること。情報を自分一人で集めるのは無理がある」と締めくくり、戦略的なプランニングと正確な情報収集の大切さを改めて強調。実際の動画では高利回り物件のリアルな事例も紹介されており、投資を真剣に考える人にとって見逃せない内容となっている。