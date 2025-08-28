この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師HISAKO「原因が分からない死産は“誰のせいでもない”、その気持ちに寄り添って」

「【原因不明の死産】出産予定日まで順調だった妊娠…これからの心の持ちよう」と題した動画で、12人産んだ助産師HISAKOさんが、死産を経験した女性からの手紙に真摯に向き合い、悲しみや不安に寄り添うメッセージを届けた。



動画ではまず、出産予定日直前に元気だった赤ちゃんを死産で失った視聴者のリアルな想いが紹介された。母体も胎盤も無事、原因不明のまま亡くなってしまった赤ちゃんを前に、「なぜ亡くなったのか理由がわからずモヤモヤしてしまう」という手紙には多くの共感が寄せられていた。



HISAKOさんは「死産の約45%はへその緒の問題、20%は赤ちゃん自身の染色体異常や体由来、15%は胎盤、2%がお母さん側だと言われています。そして、約20%は今の医学でも“原因不明”」とデータをもとに解説。そのうえで「胎盤にも異常なく、赤ちゃんもママも健康な場合は“最大由来（へその緒）”など偶発的なことが一時的に起きた可能性が考えられる」と、丁寧に推測を示した。



「悲しみの中でどう前を向くか」という手紙の問いに対しても、HISAKOさんは「私も多くのweb相談で死産を経験したママと繋がるけれど、みんな複雑な感情を持っている」「理屈ではわりきれない気持ちがあって当然。悲しくていいんです。悲しいままでいいと思います」と力強く語った。



さらに、夫が前向きな言葉をかけてくれる一方で自分の悲しみに蓋をできない苦しみにも、「男性は“自分が強くなければ”と振る舞ってくれていることも多い。どちらが正しいわけでもなく、夫婦それぞれの形があっていい」と優しくコメント。心の波は必ずあるとし、「無理に強くならなくていい。悲しみの感情にそのまま身を委ねて、心の波に乗りながら少しずつ前を向けばいい」と、温かなエールを送った。



終わりに「亡くなった赤ちゃんのことを忘れず、悲しみを抱えたままでもいい。その経験があるからこそ、次の妊娠にも向き合える。心拍が上がって涙があふれるような悲しさが、年月と共に、穏やかに思い出せる日が来る」と、当事者もその家族も未来へつながる言葉で締めくくっている。