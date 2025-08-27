8試合に出場して打率.333も「いい投手から打てていないのでダメだなと」

9月5〜24日の期間、沖縄を舞台に「ラグザス presents 第32回 WBSC U-18 野球ワールドカップ」（以下、U-18W杯）が開催される。1981年から始まり、今年で32回目を数える歴史ある大会。Full-Countでは、2015年の大阪以来2度目となる日本開催を盛り上げるべく、かつて同大会に出場したNPB選手たちに“あの夏”の記憶を呼び覚ましてもらった。

第4回は2017年の第28回大会に出場したロッテ・藤原恭大外野手が登場する。侍ジャパンの1番打者として大活躍するも、個人的には危機感を覚え、さらなる成長を後押しするキッカケになった大会だったという。

2年生にして日本代表に選出された。9試合中8試合に「1番・右翼」で先発出場し、打率.333（36打数12安打）、6打点。無安打の試合はわずか1試合だけと、確かな存在感を示した。それでも藤原は「いい投手から打てていないので、ダメだなと思いました」と厳しく振り返る。

衝撃的な日々だった。海外の選手と試合をするのは初めての経験。「高校生までパワーやスピードで負けたことがなかったけど、やはり持っているものは全然勝てないなっていうことを痛感して……。そこでプレースタイルとかを考えるようになりました」。

特に印象的だったのが、0-4で敗れ初黒星を喫したオープニングラウンド第2戦の米国戦だ。「レベルが違いました。これだけ差があるんだって、自分とのレベルの差に驚きました。もっとやらないとプロになった時に活躍できないなと思いましたし、米国の選手はちょっとレベルが違いましたね」。“野球大国”で育ったメジャーリーガーの卵たちに圧倒された。

「常に貪欲に、負けないという気持ちを持って過ごしていました」

この大会はカナダで開催されていたこともあり、環境や食生活にも苦戦した。ポテトが多く出る食事に慣れることができず、大会期間で体重は4キロ減少。まだ高校生だった藤原にとっては「野球以前にきつかったです」と苦い思い出も残るが、初戦となったオープニングラウンドのイタリア戦でマルチ安打と好発進すると、3位決定戦も5打数2安打1打点で、銅メダル獲得に貢献した。

帰国後、大阪桐蔭に再合流してからは「余裕を持ってプレーできるようになりましたし、常にもっとやらないという意識になりました」と変化も起きた。「自分と比べてこんなに差があるんだと、野球のレベルを一番痛感しました」という苦い経験は藤原に危機感を与え、さらなる高みを見据えるキッカケにもなった。

大会では「周りがみんな上手くて、自分が出ないと勝てないというチームではなかったので、常に貪欲に、負けないという気持ちを持って過ごしていました」と、同世代から多くの刺激を受けた。当時3年生だったチームメートは、中村奨成捕手（広陵）、清宮幸太郎内野手（早実）、安田尚憲内野手（履正社）が“高卒ドラ1”でプロの世界に進んだこともあり、藤原にとっての道しるべにもなった。そして1年後、3球団が競合するドラフト1位を掴み取った。

プロ7年目を迎え、自慢の肩や足を武器にロッテでも主にリードオフマンを務める25歳。今年も大舞台に挑む後輩たちに向け、「きっと緊張すると思いますが、緊張できることにありがたさを持って、いい緊張感を持ってやってもらいたいなと思います」と温かい言葉を口にした。（Full-Count編集部）