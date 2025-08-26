¥¢¥«¥ó¥¸¤Ï¥Þ¥óC»ÄÎ±¤«¡¢°ÜÀÒ¤«¡Ä¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤ä¥Ñ¥ì¥¹¤â¾õ¶·¤òÃí»ë¡©
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥¤¥¹ÂåÉ½DF¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥¢¥«¥ó¥¸¤Îµî½¢¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß30ºÐ¤Î¥¢¥«¥ó¥¸¤Ï2022Ç¯²Æ¤Ë¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤«¤é¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ø´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¡£ËÜ¿¦¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤â½ÀÆð¤Ë¤³¤Ê¤·¡¢½éÇ¯ÅÙ¤Ë¤Ï¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡ËÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ç¤Ï¸ø¼°ÀïÄÌ»»136»î¹ç¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºòµ¨¸åÈ¾Àï¤Ï¥±¥¬¤Ëµã¤«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡£º£µ¨¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°³«ËëÀï¤Î¥¦¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥óÀï¡Ê¡û4¡Ý0¡Ë¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â³¤¯Âè2Àá¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼Àï¡Ê¡ü0¡Ý2¡Ë¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¢¥«¥ó¥¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤é¥¹¥å¥Ú¥ë¡¦¥ê¥°¡Ê¥È¥ë¥³1Éô¡Ë¤Î¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤¬´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½GK¥¨¥Ç¥ë¥½¥ó¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë°ú¤È´¤¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¿Íµ¼Ô¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´û¤Ë1500Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó30²¯±ß¡Ë¤Î°ÜÀÒ¶â¤Ç¥¯¥é¥Ö´Ö¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¸Ä¿Í¹ç°Õ¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±µ¼Ô¤Ï¡¢¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¨¥¯¥¢¥É¥ëÂåÉ½DF¥Ô¥¨¥í¡¦¥¤¥ó¥«¥Ô¥¨¤¬¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¸Ä¿Í¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±Áª¼ê¤Î¸å³ø¤È¤·¤Æ¡¢¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤â³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBBC¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½MF³ùÅÄÂçÃÏ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ËÂÐ¤·¤Æ³ÍÆÀ¤Î²ÄÇ½À¤òÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¸½»þÅÀ¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤ÌÏÍÍ¤À¤¬¡¢Î¾¥¯¥é¥Ö¤¬¥¢¥«¥ó¥¸¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤òÎ¨¤¤¤ë¥¸¥ç¥»¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤òÊú¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ·òÁ´¤È¤Ï¸Æ¤Ù¤Ê¤¤¡£²ò·èºö¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¡¢Áª¼ê¤äÂåÍý¿Í¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¡¢²¿¿Í¤«¤ÎÁª¼ê¤¬ÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤¬¶áÆüÃæ¤Ë¥¢¥«¥ó¥¸¤Î¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î¡È¥Ó¥Ã¥°¥¤¥ä¡¼¡É³ÍÆÀ¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î¿ô¡¹¤ÎÀ®¸ù¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿¥¢¥«¥ó¥¸¤Ï¡¢º£²Æ¤Ë¥¯¥é¥Ö¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
