買ったはいいけれど、合わせるボトムがペンシルパンツONLYになりがちなペプラム。そんなお悩みを解消するべく、トップスの長さ別に今っぽくきまる3スタイルをご提案！　今回は【ショートペプラム×ペンシルスカート】でスタイルアップの叶うコーデをご紹介♡

異素材合わせが今っぽい♪爽やか配色ですっきり見え効果も◎アシンメトリーデザインがコーデの華やかさを後押し

出典: 美人百花.com

シアーブラウス×シャーリングスカートの異素材MIXで感度の高さをアピール。

ブラウス￥13,200／CELFORD　スカート￥19,800／OUNNOUN by MERCURYDUO（MERCURYDUO ルミネエスト新宿店）　ブレスレット￥1,870／アネモネ（サンポークリエイト）　バッグ￥38,500／セツコ サジテール（サジテール）　パンプス￥23,100／ダニエラアンドジェマ

掲載：美人百花2025年9月号「『ペプラムトップスのボトムが全部一緒になっちゃう問題』を解決！」

撮影／遠藤優貴　スタイリング／井関かおり　ヘアメイク／朝日光輝（SUNVALLEY）　モデル泉里香　文／池戸里奈　再構成/美人百花.com編集部