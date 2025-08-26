買ったはいいけれど、合わせるボトムがペンシルパンツONLYになりがちなペプラム。そんなお悩みを解消するべく、トップスの長さ別に今っぽくきまる3スタイルをご提案！ 今回は【ショートペプラム×ペンシルスカート】でスタイルアップの叶うコーデをご紹介♡

異素材合わせが今っぽい♪爽やか配色ですっきり見え効果も◎アシンメトリーデザインがコーデの華やかさを後押し

出典: 美人百花.com

シアーブラウス×シャーリングスカートの異素材MIXで感度の高さをアピール。

ブラウス￥13,200／CELFORD スカート￥19,800／OUNNOUN by MERCURYDUO（MERCURYDUO ルミネエスト新宿店） ブレスレット￥1,870／アネモネ（サンポークリエイト） バッグ￥38,500／セツコ サジテール（サジテール） パンプス￥23,100／ダニエラアンドジェマ

掲載：美人百花2025年9月号「『ペプラムトップスのボトムが全部一緒になっちゃう問題』を解決！」

撮影／遠藤優貴 スタイリング／井関かおり ヘアメイク／朝日光輝（SUNVALLEY） モデル／泉里香 文／池戸里奈 再構成/美人百花.com編集部