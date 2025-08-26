糖尿病神経障害とは？初期症状から予防・治療まで

糖尿病は血糖値が慢性的に高くなる病気です。その影響は全身に及びますが、特に神経にダメージを与えることで「糖尿病神経障害」を引き起こすことがあります。

神経障害は糖尿病の三大合併症のひとつであり、進行すると日常生活に大きな支障をきたします。早期発見と予防が何より重要です。

【関連記事】糖尿病の合併症 ―「しめじ」と「えのき」で覚える全身への影響

糖尿病神経障害とは？

血糖値が高い状態が続くと、血管の内皮や神経そのものが障害されます。神経は酸素や栄養を血管から受け取っていますが、高血糖によって血流が悪化し、神経が機能不全を起こします。

特に影響を受けやすいのが末梢神経（手足に分布する神経）で、感覚や運動の異常が起こります。

主な症状

糖尿病神経障害は、障害される神経の種類によって症状が異なります。

1. 末梢神経障害（感覚・運動）

・足先や手先のしびれ

・チクチクする痛みや灼熱感

・感覚が鈍くなる（けがや火傷に気づきにくい）

・足の筋力低下や歩行障害

2. 自律神経障害

・立ちくらみ（起立性低血圧）

・発汗異常（汗が出にくい・止まらない）

・消化不良、便秘・下痢の繰り返し（糖尿病性胃腸障害）

・勃起障害（ED）

・膀胱機能障害（残尿感、尿漏れ）

3. 局所性神経障害

顔面神経麻痺

手首や肘の神経圧迫によるしびれ（手根管症候群など）

なぜ怖いのか？

糖尿病神経障害の怖い点は、症状がないまま進行することです。

例えば足の感覚が鈍くなると、小さな靴ずれややけどに気づかず放置し、感染や潰瘍を起こします。これが「糖尿病足病変」に進行し、最悪の場合は足の切断に至ることもあります。

また、自律神経障害による低血糖無自覚症は、命に関わる危険もあります。