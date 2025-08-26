「赤ん坊の私をエアガンの的に」千葉の団地で育った25歳女性が明かす“家族全員から虐待”の残酷さと“生きがい”を見つけるまで
その女性はぽつりと「大人になって親のありがたみがわかる、という言葉がわからない」と漏らした。大人になって感じるのは、世間の厳しさよりも実家の過酷さだからだ。ヘルシェイクカスさん（@herusyeikuyano_）、25歳の女性。普段は都内のSM店に勤務している。団地暮らしで、家族全員からの暴力に怯えた若き日々について話を聞いた。
◆赤ん坊の私をエアガンの的にしていた
開口一番、「家のことを話しても、信じてもらえるかわからない」とヘルシェイクカスさんは困ったように笑った。
彼女の両親が離婚をしたのは、3歳のときだったという。その後、彼女は母親に引き取られ、母方の祖父母と妹の5人で千葉県の団地に移り住んだ。
「私の父は中卒で職人になった人で、祖父いわく『自分の名前以外の漢字を書けない』人だったそうです。結婚の挨拶にも甚平でくるような常識のない人で、私が生まれてからも、赤ん坊の私をエアガンの的にしていたと聞きました」
◆家族全員からの虐待を受けることに
慈悲もない父親との生活を解消した先で、今度はさらなる虐待に晒されることになる。
「今思い返すと歪な家族だったと思います。全員がいがみ合っていて、私を標的にすることでみんなの溜飲が下がるというような……。私は、家族全員からの虐待を受けることになりました。
殴る蹴るは基本で、たとえば祖父からはチャッカマンで焼かれる、祖母からは包丁を向けられる、母はご飯を作らない――などです。それぞれの力関係が微妙にあって、たとえば祖母は私の次に弱いんです。ヒエラルキーの下から2番目なので、私に鬱憤をぶつけるように攻撃してきました」
およそ信じられない話だが、最も驚くのは家庭内の最上位に君臨するモンスターが妹だという点だ。
「もともと、妹は母からも祖父母からもとても可愛がられていました。たとえば妹の誕生日にはケーキが出てきます。もちろん、私は食べられません。よほど親の機嫌がよければ分け前をもらえる、くらいの扱いだったんです。そういう格差が当たり前だったので、妹は私を奴隷のように扱うのが当然のように振る舞っていました。夜中でも『これ買ってきて』などは当たり前、もちろん、気に入らないことがあれば箸で刺してきたりも日常です」
◆小学生のときに「母親が料理を作らなくなった」
姉であるヘルシェイクカスさんには与えられないものも、妹は最初から手にしていた。
「私が小学生のとき、母が『もうご飯は作らない』と宣言したんです。うちは家族というよりシェアハウスみたいな感じで、祖母は祖父と2人分の料理しか作りません。作らない以上、私と妹は母の手料理を食べられないのですが、妹はそれでも祖父母からご飯をもらっていました。私はパン屋さんで買える「10円の切れ端」を食べてしのいだり、ザリガニを近所の川で取ってきて茹でて食べていましたね」
なぜこれほどまで常軌を逸した虐待が行われ、それでもなお外部に伝わらなかったのはどうしてか。
「虐待がなぜ行われていたのか、正直、私が知りたいくらいです。当時、そこまで親の手を焼くような子どもではなかったと思います。気分によって苛烈な虐待が始まることを知っているので、可能な限り刺激しないように生きてきました。アトピーがあったので、それが『汚い』などと言われてはいましたが、本当の理由がそうとは思えません。たぶん、本当に自分たちの虫の居所が悪いときに虐待していたのではないかと思うんです。
外部にバレなかったのは、たとえば『家でお母さんがきちんとご飯を作ってくれると言いなさい』というように、自分たちのボロが出ないように、小さい頃から徹底して教えられてきたからです。だから、他の家庭も母親は料理を作らないけれど、そういうテイでみんなやっているんだと思っていました」
