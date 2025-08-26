ウエストランド井口「このメンツなら勝てる」 『ロンハー』ではあまり見ない10名が集結！

本日8月26日（火）の『ロンドンハーツ』では、いつもと違う“格付け企画”を放送。

前回の格付け企画でワースト1になったウエストランド・井口が、「このメンツなら絶対に勝てる!!」というメンバーをブッキングする。

【映像】ナダル先生、大焦り！大好評企画に“助手”ウエストランド井口が登場

注目のメンバーは、『ロンドンハーツ』初登場のエバース・町田、や団・ロングサイズ伊藤をはじめ、さらば青春の光・東ブクロ、コロコロチキチキペッパーズ・ナダル、きしたかの・高野、カカロニ・栗谷といった売れっ子芸人。

そしてモグライダー・ともしげ、カミナリ・まなぶ、オズワルド・畠中など、『ロンドンハーツ』ではあまり見ないメンバー計10名が集結する。

「このメンバーに勝って嬉しいの？」と、有吉は井口に苦言を呈すが結果は…？

また、今回はテーマも井口が考案。「30代〜50代の一般男女に聞いた権力に屈しなさそうな男」だ。

発表者の井口からは「後輩にもぺこぺこしてる」「相方の言いなり」「吉本興業に属してるから…」といったストレートな意見が次々。

また、順位予想を巡ってメンバー間で激しい抗争が勃発するも、収拾がつかなくなりなぜか井口が大焦り!?

最終的にひな壇トークのダメ出しも始まり、スタジオは大荒れだ。