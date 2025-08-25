全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・緑が丘の蕎麦店『そば・料理ありまさ』です。

夏の味はヘルシーで具だくさん

10年前に店を始める時、できることは全部やろうと決めていたという。

体にやさしく、安心・安全な食材を選ぶこと。手間暇かけた丁寧な味が気軽な値段で楽しめること。それゆえ料理はすべて無化調で無添加。マヨネーズやドレッシングをはじめ、味噌も大豆を茹でる工程から手作りなのだそう。

もちろん信頼の味は蕎麦も然り。北海道産の蕎麦粉で打つ二八は実にたおやか、ツユに使うのは雑味のない一番ダシのみだ。季節ごとに趣向を凝らす限定蕎麦も人気で、5〜7月なら「冷やし梅ごまそば」。

夏限定冷やし梅ごまそば1200円

『そば・料理ありまさ』夏限定 冷やし梅ごまそば 1200円 冷やし中華のような盛り付けも楽しい。甘酸っぱいハチミツ風味の梅干しがゴマダレと合う。提供は7月末まで

蒸し鶏やキュウリなど具だくさんの頂上に梅干しひとつ、その素朴な姿においしさだけじゃない工夫と健康への気遣いが感じられる。風味豊かなゴマダレで味わうのだが、これがまあ味・栄養ともにバランスよし、コク深いのに後味は軽やか。

店主夫妻の温かいおもてなしも加わって、心も体も元気になれる。

『そば・料理ありまさ』店主 青柳賢也さん・寧子さんご夫妻

店主：青柳賢也さん・寧子さんご夫妻「女性ひとりでも楽しめるよう心掛けています」

［店名］『そば・料理ありまさ』

［住所］東京都目黒区緑が丘1-11-13

［電話］03-3724-0330

［営業時間］11時半〜14時半（14時LO）、17時〜21時（20時LO）※蕎麦が無くなり次第終了

［休日］水・木

［交通］東急大井町線緑が丘駅から徒歩30秒

※画像ギャラリーでは、店主が独自にスパイスをブレンドした「カレーせいろ」の画像がご覧いただけます。

撮影／小澤晶子、取材／肥田木奈々

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年7月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

