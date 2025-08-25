移籍目前で破談へ…… ACミラン行きが確実視されていたレヴァークーゼンFWボニフェイスはメディカルチェック不合格に
ACミランはストライカー獲得に失敗したようだ。
移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、バイヤー・レヴァークーゼンに所属する24歳のナイジェリア代表FWヴィクター・ボニフェイスのACミラン行きは破談に終わったという。
2023年7月にベルギーのロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズからレヴァークーゼンに完全移籍を果たしたボニフェイスは加入以降主力として活躍。23-24シーズンはデビューシーズンながらもブンデスリーガで23試合に出場し、14ゴール8アシストとクラブの無敗優勝に大きく貢献。昨季も怪我がありながらもブンデスリーガ19試合で8ゴール1アシストと結果を残している。
ボニフェイスはすでにドイツに帰国しており、今後の去就は未定。果たしてナイジェリアの大型ストライカーはレヴァークーゼンに残留するのだろうか。
／— WOWOWサッカー (@wowow_soccer) October 9, 2024
ボニフェイスのゴールパフォーマンス
＼
フリンポンの強烈なシュートのこぼれ球に反応したレヴァークーゼンのエースストライカー
独特なステップでサポーターの前へ向かいチームメイトも彼を囲み祝福pic.twitter.com/bGoxTokkmR