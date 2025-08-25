75ºÐ¤ÎÌðÂô±ÊµÈ¡¡°ú¤ºÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç²Î¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¤¢¡¢¤ÈÀµÄ¾»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤â¸½ºß¤Î¿´¶ÌÀ¤«¤¹
¡¡¥í¥Ã¥¯¥·¥ó¥¬¡¼¤ÎÌðÂô±ÊµÈ¡Ê75¡Ë¤¬24ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¡ÊÆüÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡È°ú¤ºÝ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌðÂô¤Ï9·î¤Ë¡¢¼«¿È6Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖI believe¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£19Ç¯9·î¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¤¤¤Ä¤«¡¢¤½¤ÎÆü¤¬Íè¤ëÆü¤Þ¤Ç¡Ä¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÌðÂô¤Ï¾éÃÌÈ´¤¤Ç¡È¤¤¤Ä¤«¡¢¤½¤ÎÆü¤¬Íè¤ëÆü¤Þ¤Ç¡Ä¡É¤³¤ì¤â¤¦¡¢ºÇ¸å¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ç¯·î¤¬·Ð¤Ä¤¦¤Á¤Ë¡Ö¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢¤è¤¯½Ð¤Æ¤¯¤ë¤·¡£°ì²óºÇ¸å¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤¤¤«¡ªºî¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡MC¤ÎÍ½È÷¹»¹Ö»Õ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎÓ½¤¤¬¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢¿·¤·¤¤ºîÉÊ¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤´¼«¿È¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢¤â¤Ã¤Èºî¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ÕÍß¤¬¤ß¤Ê¤®¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸À¤¦¤È¡Ö¤¦¤Á¤Î±ü¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¡È¤¢¤Ê¤¿¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡¢¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¡£¤â¤¦ÆóÅÙ¤Èºî¤ó¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡É¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤Ç¤â¡¢²¿Ç¯¤«·Ð¤Ã¤¿¤é¡¢¥³¥Ä¥³¥Äºî¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¤¡Ö¤³¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÌðÂô¤Ï¼«¿È¤Î¡È°ú¤ºÝ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç²Î¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¤¢¡¢¤ÈÀµÄ¾»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¤ä¤á¤ëµ¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢82ºÐ¤Î¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥¬¡¼¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢¤â¤¦¤ª¶â¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ä°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦»ö¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ï¤«¤ë¤Ê¤¢¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£