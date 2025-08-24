この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

2025年8月31日放送予定のNHK大河ドラマ『べらぼう』第33回。その詳細な内容予想について、大河ドラマ考察系YouTuberのトケルさんが、自身のYouTubeチャンネルで熱く語った。本動画のタイトルは「【べらぼう】ネタバレ 第３３回あらすじ詳細版 大河ドラマ考察感想」。今回は公式あらすじを踏まえ、トケルさんならではの洞察で物語の展開を分析している。



動画冒頭では、大崎が春貞から箱入りの何かを受け取り、「あの目狐が企んだこと」と語る場面についてコメント。「目狐とは高岡のことであり、死の手袋が春貞の指示で家元殺害に使われた」と推理する。さらに、「高岡が貞信を拒否し、田沼が戻るよう仕組んだ。この策略を打破すべく春貞が裏で動き、毒入りの死の手袋がポイントになった」と述べ、高岡や大崎、春貞をめぐる複雑な人間模様を読み解く。



続けて江戸の市中で起きる“打ち壊し”騒動に注目。「米がなくて打ち壊しをしているはずなのに、なぜか米は道端にばらまかれている。これは『手に入れた米を取ってしまうと盗人になるから』。だから米を無駄にしてしまう行動が生まれる」と町人心理を分析する。統率できない暴動と、それに端を発するさらなる混乱。蔦中やおきつぐによる対処の様子、米と金を使った鎮静策も考察し、「今はまだ米屋と喧嘩しているという言い逃れが成立しているが、一刻も早く事態を収拾させる必要がある」と語った。



一方、新之助やスタジオの周辺では事件が勃発。上衛門らの煽動により略奪が激化するなか、「新之助はスタジオを守るため自ら刃を受けて倒れる。これは『俺はスタジオを守れてよかった』『人は人を動かす力がある』という新之助の覚悟と成長の集大成」と描写した。スタジオは新之助の死を目の当たりにしつつ、春貞の影がさらに迫ってくる構図だ。



また、物語終盤では「大奥が脅されたため貞信の老中盗用を認める動き」「高岡が恐れる春貞の圧力」など、政局の大転換を解説。「春貞の裏に貞信、さらに数手先では春貞が貞信を失脚させようと画策している」と、登場人物それぞれの思惑を細かく分析した。



