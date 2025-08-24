【再販決定】セーラームーンの世界を纏えるVHFコラボアクセサリー

『美少女戦士セーラームーン』とアクセサリーブランドVHFの大人気コラボシリーズが、待望の再販売決定です。2025年8月22日（金）12:00～9月4日（木）23:59までの予約販売で、ファンから熱いリクエストの声を受けて実現しました。変身ブローチやクリスタルスターコンパクトなど、過去に即完売となったアイテムが再び手に入るチャンス♡繊細なデザインと華やかなモチーフは、日常に特別感を与えてくれます。

人気の変身アイテムがアクセサリーに

【第3弾】変身ブローチシリーズ

再販されるのは、第3弾・第4弾で話題となったアイテムたち。

代表的な「変身ブローチシリーズ」は、ゴールドラメが輝くぷっくりとしたデザインで、ピアス・イヤリング各5,720円、ピンズは3,740円。

【第3弾】クリスタルスターコンパクトシリーズ

『セーラームーンR』の変身アイテムをイメージした「クリスタルスターコンパクトシリーズ」も、イヤリングやピンズで登場し、繊細な金属加工ときらめきが楽しめます。

リングや限定カラーも登場

【第3弾】コズミックハートコンパクトシリーズ

ファン心をくすぐる「コズミックハートコンパクトシリーズ」は、透明感のあるクリアピンクの樹脂が印象的で、ピアス・イヤリング各5,720円、リングは4,400円。

【第3弾】リボンリングシリーズ

さらに「リボンリングシリーズ」は3,520円で、歴代の変身コンパクトを胸元のリボンに飾ったような可愛さ♡

【第4弾】プリンセス・セレニティシリーズ

また、月の王国の王女をイメージした「プリンセス・セレニティリング」（4,400円）は、ゴールド（Sailor Moon store限定）とシルバー（Liquem限定）のカラー展開で登場します。

ファン必見の特別な予約販売

今回の再販売は、VHFが初めて挑戦する予約販売企画。2025年8月22日～9月4日までの期間限定で、発送は2026年2月以降となります。

価格は3,520円～5,720円と手に取りやすく、思い出に残るアクセサリーばかり。大好きなキャラクターの変身アイテムを、自分のスタイルに取り入れられる喜びは格別です。

セーラームーンの世界観を日常に纏えるこの機会に、ぜひお気に入りを見つけてみてくださいね♪