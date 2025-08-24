¼ºÎøÏÃ¤¬¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿ô¢¸¶·ÉÇ·¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤â¡ªÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦ËÜ´Ö¾¼¸÷¤òÆÃ½¸
8·î24Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¡ØEIGHT-JAM¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦ËÜ´Ö¾¼¸÷¤òÆÃ½¸¤¹¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¹¥´ÏÓ¥É¥é¥Þ¡¼¤¬Ó¹¤Ã¤¿¡ÈÌ¾¥É¥é¥à¥×¥ì¥¤¡ÉÈ¯É½¡ª¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¥¹¥´¤¹¤®¤Æ¡×¡Ö°ì½Ö¤ÇÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¤³¤ì¤Þ¤ÇÎëÌÚ²íÇ·¡¢JUJU¡¢MISIA¡¢¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤Ê¤É¡Ä200ÁÈ°Ê¾å¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤äÊÔ¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿ËÜ´Ö¡£
¤½¤Î»Å»ö¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥¡¼¥Ü¡¼¥Ç¥£¥¹¥È¤ä¡¢¥é¥¤¥Ö¥¢¥ì¥ó¥¸¡¢¥Ð¥ó¥É¥Þ¥¹¥¿¡¼¤âÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢²»³Ú²È¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ä¤¤¤Ë´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¤â¡¢»â»ÒÊ³¿×¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëËÜ´Ö¡£Èà¤Ï¤Ê¤¼¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¸¤ßÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡©
¤½¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤ë¤Ù¤¯¡¢ËÜ´Ö¤È·Ò¤¬¤ê¤Î¿¼¤¤¿åÌîÎÉ¼ù¡Ê¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¡Ë¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥Ó¥Ã¥±¥Ö¥é¥ó¥«¡¢¤½¤·¤ÆËÜ´Ö¤È30Ç¯°Ê¾å¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤À¤È¤¤¤¦²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦ÉðÉôÁï»Ö¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë½¸·ë¤¹¤ë¡£
¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢ÉðÉô¤¬¡Ö¥¢¥ì¥ó¥¸¤Î¤ª¼êËÜ¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ëËÜ´Ö¥¢¥ì¥ó¥¸¤Î³Ú¶Ê¤È¤Ï¡©¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¿åÌî¤¬¿´¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿ËÜ´Ö¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡Ä¡£²»³Ú¤Î¥×¥í¤¿¤Á¤Îµ®½Å¤Ê¾Ú¸À¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÜ´Ö¾¼¸÷¤Î¥¹¥´¤µ¤ò¤Ò¤â²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Ï¡¢ËÜ´Ö¤¬¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¾¾Ç¤Ã«ÀµÎ´¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤ÐËÍ¤¿¤Á¤Îº£¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡¢ËÜ´Ö¤Î¼ºÎøÏÃ¤¬¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ø¤â¤¦Îø¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Ê¤¤¡Ù¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿ô¢¸¶·ÉÇ·¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿Ä¶µ®½Å¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÂç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£