8月20日、女優・土屋太鳳が自身のInstagramを更新。《今日はひさしぶりにちょっとビックリすることがありました》と意味深な内容を投稿し、波紋が広がっている。

「ことの発端は、数日前、土屋さんの“裏アカ”と疑われるThreadsアカウントの内容が拡散されたことでした。このアカウントでは、土屋さんや夫・片寄涼太さん、2人の第一子と見られる小さな子供の写真がいくつも投稿され、子育てに励む様子が記録されていたんです。

なかでも注目を集めたのが、子供がスーパーで未開封の乳酸菌飲料を手にしたまま口に当て、棚に戻す様子を映した動画でした。子供が口に当てた商品をそのままにしたことで、SNSでは拒否反応が続出し、炎上することとなってしまいました」（芸能記者）

ただ、アカウントの過去投稿を見ると、堂々と顔出ししていたうえ、子供の名前や顔も丸出しという、プライベートな投稿内容ばかり。そのため、本当に本人のアカウントなのかなど、さまざまな疑いが持たれている。騒動のさなか、土屋は自身のInstagramを更新し、このような文章を投稿している。

《私は個人ではインスタのアカウントを持たないのでなかなか自分で確認出来なかったのですが、あらためて、今の時代はいろいろなことが起きるし人生にはいろいろなことが起きるんだな…と実感しています》

さらには、炎上した動画に登場した乳酸菌飲料とみられるドリンクが、箱のまま冷蔵庫に入っている写真をアップし、《特にヨーグルトやヤクルト系はみんなで飲むとすぐなくなるので、購入する時も箱買いか10本くらいまとめてたくさん買う》と解説が挿入されていた。

「明言はしませんでしたが、明らかに騒動は把握している様子ですね。かなり意味深な内容ではあるものの、『インスタのアカウントを持っていない』=『インスタと連動するThreadsのアカウントも持っていない』という主張に取れます。

乳酸菌飲料の写真に関しては、『口につけて戻したドリンクも購入している』という意思表示だったのかもしれません。しかし、全体的にあまりにも回りくどく、世間の納得感は得られていないようです」（芸能記者）

Xでは、土屋の意味深投稿をうけ、片寄との結婚発表時のあれこれを思い出す声もあがっている。

《土屋太鳳さん、デキ婚をなんかロマンチックに言い換えてたのはおいおい…まあでも子供をしっかり育てるならまあ…と思ったらこれかい！！》

《土屋太鳳と片寄涼太、絶対デキ婚なのに結婚するつもりで準備してたら来てくれました的な言い訳で押し切って、夫婦で出演する場にも子ども連れて来て写真撮ってたりしたので夫婦揃ってヤバいなとは思っていた》

土屋と片寄は、映画での共演をきっかけに交際に発展し、2023年1月1日に結婚を発表。当時、土屋はすでに妊娠しており、同年8月に第一子誕生を報告している。

「結婚発表時、片寄さんは所属するGENERATIONS from EXILE TRIBEのなかでも女性人気が高いメンバーだったため、突然の“授かり婚”に対し、厳しい反応が多かった印象です。今回の釈明同様、土屋さんの結婚報告文は長文で、あくまで結婚予定が先であったことを強調していました。

その後、2024年6月の『GIORGIO ARMANI』メンズコレクションショーに夫婦で出席し、初共演。その時は、イベントでは車から降りる土屋さんを片寄さんがエスコートし、腕を組みながら登場するというイチャイチャっぷりを見せつけて片寄ファンからSNS上で“お叱り”を受けたことも……。今回の裏アカ疑惑騒動で、そうした過去の炎上を思い出す人も多かったようです」（芸能記者）

本誌「SmartFLASH」は、問題となった子どもが口に入れた商品を購入したかも含めて、Threadsのアカウントが土屋本人のものであるか、土屋の所属事務所の担当者に電話とメールで問い合わせたが、期限までに回答は得られなかった。

中途半端に言及するよりは、きちんと説明するか、一切触れないといったやり方のほうが、炎上は沈静化したのでは。