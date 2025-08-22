回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、劇場版が公開中の人気アニメ「鬼滅の刃」とのコラボキャンペーンを実施中。8月22日から第2弾がスタートします。

第2弾では、2500円の会計ごとに主人公・竈門炭治郎や「水柱」冨岡義勇、「十二鬼月」の猗窩座と童磨がデザインされたラバーコースター（全4種）がもらえるプレゼントキャンペーンが行われます。

同キャンペーンでは、炭治郎の羽織から発想を得た「炭治郎のえび天マヨソース」（230円、以下、税込み）、義勇をイメージした「義勇の水の呼吸レモンスカッシュ」（480円）がコラボメニューとして販売中。

店舗の各テーブルに備え付けられた「皿回収ポケット」に、食べ終えた皿5枚を入れるとゲームに挑戦できる「ビッくらポン！」では、当たりが出ると、炭治郎らメインキャラクターがデザインされた「ラバーチャーム」（全8種）、「缶バッジ」（全15種）、「消しゴム」（全8種）がもらえます。

くら寿司では、同日から新キャンペーン「極上かに」フェアを実施します。

※価格は店舗によって、異なります。

