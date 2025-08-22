8月18日、日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社が、なかやまきんに君のCTO（Chief Tamago Officer）就任を発表しました。



https://x.com/KFC_jp/status/1957261208798867762

同時にたまご好きのための禁断のプロジェクト「人類たまご化計画」が始動しています。

人類たまご化計画：

今年のKFCのお月見は例年以上に「とろ〜り月見」にこだわっています。たまごに対する本気の姿勢を皆さまにもお見せしていくために、たまご好きによる、たまご好きのための禁断のプロジェクト「人類たまご化計画」を始動します。新たに就任したCTOの「たまご」に対する熱い思いに感化され、KFC社員たちの議論も紛糾中・・・・・はたしてCTOはこの事態をどう収めていくのでしょうか。

なかやまきんに君のCTO就任はどこまで本気なのか同社広報に直撃したところ、以下のような回答が返ってきました。

「なかやまきんに君のCTO就任は、遊び心のある企画でありながらも、KFCとして本気で取り組んでいる施策です。“たまご”をテーマにした新商品やキャンペーンを最大限盛り上げていくために、きんに君の持つエネルギッシュでユーモラスなキャラクターが最適だと考え、就任いただきました」

「SNSでの発信はもちろん、今後のキャンペーン展開においてもCTOとして活躍していただく予定です。KFCとしても、単なる肩書きのネタではなく、お客さまに笑顔と驚きをお届けする“ガチな”取り組みとして進めております」



https://x.com/KFC_jp/status/1957970844157628810

人類たまご化計画の始動と共に、目玉焼き風オムレツを3つ積み上げた「トリプル月見バーガー」を全国7店舗限定で販売しています。

また、「トリプル月見バーガー」を販売する店舗では先行して「とろ〜り月見」シリーズも先行販売します。（「トリプル月見バーガー」販売期間：8月20日〜9月2日、販売店舗：アピアさっぽろ店、仙台駅前店、恵比寿駅前店、名古屋栄セントラルパーク店、南海難波店、広島紙屋町店、天神サザン通り店）

たまご好きに向けた「とろ〜り月見」シリーズは、8月27日から全国販売開始となります。

※画像提供：日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社

(執筆者: 6PAC)