【「幻想少女大戦 - DREAM OF THE STRAY DREAMER -」Steam版】 10月21日 配信予定 価格：4,950円 プレイ人数：1人

Phoenixx（フィーニックス）は、弾幕シミュレーションRPG「幻想少女大戦 - DREAM OF THE STRAY DREAMER -」Steam版の配信日を10月21日に決定した。

本作は、選べる主人公「博麗霊夢」と「霧雨魔理沙」、そして総勢70人以上の個性豊かなプレイアブルキャラクターたちと共に幻想郷を旅する、「東方 Project」ファンゲームの本格シミュレーションRPG。Steam版配信開始と同時に、英語ローカライズ版の公開も予定されている。

また、配信日決定を記念して、抽選でSteam版ダウンロードキーが当たる、フォロー＆リポストキャンペーンが実施される。

Steam版配信日決定記念！フォロー＆リポストキャンペーン

【『幻想少女大戦 - DREAM OF THE STRAY DREAMER -』】【Release Date Confirmed! "Fantasy Maiden Wars - DREAM OF THE STRAY DREAMER -" Launching on Steam!】

Phoenixx公式Xをフォロー＆本キャンペーン投稿をリポストした人の中から抽選で10名に「幻想少女大戦 - DREAM OF THE STRAY DREAMER -」Steam版のダウンロードキーが当たるキャンペーンが開催される。

【応募方法】

（1）Phoenixx公式X（@Phoenixx_Inc）をフォローする

（2）Phoenixx公式Xの本キャンペーン投稿をリポストする

□Phoenixx公式X

【応募期間】

8月20日（水）12時～9月3日（水）23時59分 ※日本時間

【当選賞品】

「幻想少女大戦 - DREAM OF THE STRAY DREAMER -」Steam版ダウンロードキー10名

【注意事項】

・厳正なる抽選のうえ当選者を決定いたします。

・プレゼントされるダウンロードキーでゲームがプレイできるようになるのはゲームの配信開始後となります。先行してプレイできるものではありませんのであらかじめご了承ください。

・キャンペーン開始以前より既にフォローいただいている方は、新たにフォローし直していただく必要はございません。

・当選者のXのアカウントに、当選通知のDMをお送りいたします。なお、PhoenixxからのDMが受け取れる設定になっていない場合、当選を無効とさせていただきます。

・当選通知のDMにより、お受け取り可能な状態かどうかご確認させていただきます。DM送付後、1週間以上、ご返信いただけない場合は、当選を辞退したものとみなし、当選権は別の方へ移転いたします。

・応募締め切り後、3週間以内に、当選した方のみDMにてご連絡いたします。落選された方への個別のご連絡はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

・抽選や賞品に関するお問い合わせにはお答えできません。

・本キャンペーンは予告なく変更・中止する場合がございます。あらかじめご了承ください。

「幻想少女大戦 - DREAM OF THE STRAY DREAMER -」について

本作は、「東方 Project」の個性豊かな仲間を操作しステージをクリアしていくシミュレーションRPG（以下、SRPG）。人間、妖怪、神々が共に暮らす「幻想郷」で巻き起こる異変に、沢山の仲間たちと立ち向かう。迫力の戦闘アニメーションや、ファンの想いに応える豊富な戦闘前会話イベント、全キャラクターカットイン、キャラクターごとに異なるテーマ曲やシナリオ演出に合わせた楽曲の数々も必見となっている。

ゲーム内容

オーソドックスなシミュレーションRPG

マップ上の味方を動かし、戦わせることで敵を撃破していくSRPG。敵を全滅させればクリアとなり、次のステージへと進んでいく。難易度選択やチュートリアルも充実しており、SRPGが初めての人も楽しめる。

多彩なバトルアニメーション

武器ごとに違った多彩なバトルアニメーションによって展開される敵との戦闘。斬る、撃つ、殴るのアクションから、「東方 Project」らしい「スペルカード」を使った必殺技まで、美しい幻想郷で躍動するキャラクターたちの活躍が楽しめる。

「東方 Project」ファンゲーム！ 原作各作品が交錯するストーリー

「東方 Project」ならではのキャラクター同士の絆やキャラクターの背景、原作ストーリーの丁寧なアレンジと圧倒的スケールで描かれる幻想郷の一大叙事詩。本作の主人公は博麗神社の巫女「霊夢」と魔法使い「魔理沙」の2人で、選んだ主人公によって一部のストーリーが変化する。

ファンゲームとして、「東方 Project」の各作品を織り交ぜ、各作品の物語を解釈・再構築したひとつの大きな物語を味わえる。

沢山のキャラと豊富な育成要素

操作可能なキャラクターは総勢70人以上。ステージの合間の「インターミッション」では、スキルや装備を自由にカスタマイズすることができる。また、キャラクターごとに存在する「固有スキル」はどれも個性的で多種多様な戦略を楽しめる。お気に入りのキャラクターで無双するか、強力な組み合わせを探すか、楽しみ方はプレーヤー次第だ。

設定資料集やBGM集も充実

本作には、「東方 Project」での設定を解説したキャラクター図鑑や用語集、さらに200曲以上を収録した音楽室があり、世界観をより深く知ることができる。

(C)上海アリス幻樂団 (C)さんぼん堂

Published by Phoenixx Inc.

※一部、開発中の画像を含んでいます