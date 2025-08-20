出世、結婚、出産、すべて叶えた「ハイスペックすぎる女性社員」が、じつは部下から思われていた、あまりにも意外な評価

労務相談やハラスメント対応を主力業務として扱っている社労士である私が、企業の皆様から受けるご相談は年々多様化しています。なかでも、働き方やキャリア観が変化している今、個々の価値観の間での些細な衝突がハラスメントに発展するケースが増えてきました。

今回は、いわゆるグレーゾーンの人間関係の軋轢が深刻なハラスメントにつながってしまった事例を取り上げ、どのようにこうしたトラブルを防いでいくかを考えていきたいと思います。

（なお、ご相談事例は個人の特定を防ぐため、複数のエピソードを組み合わせて再構成したものです）

公私ともに「超優秀」な40代の女性課長

家電メーカーの研究部門で課長を務めるAさん（40代・女性）は工学博士を取得しており、大学との共同研究では筆頭論文を持つほどの実力者です。基礎研究の設計や論文査読などに定評があり、特に理論構築や分析技術の精緻さでは「Aさんほど的確にできる人はいない」と大学教授からも太鼓判をおされるほど。

プライベートでは2人の子を持つ母親でもあり、公私ともに充実している様子は会社の広報物でもロールモデルとして大きく紹介されています。

そんな、同社の顔として日々精力的に仕事に打ち込んできましたAさんですが、一方で管理職者としては少し難しい局面にありました。研究部門でAさんのチームにおかれた中途入社の社員の定着は著しく低く、採用しても3年以上勤められる人材がほとんどいないという状況だったからです。

特に、昨年退職した社員はAさんにあこがれて転職してきたにもかかわらず、「私では実力不足で……Aさんに迷惑をかけるので、とても一緒に働かせていただくことができません」と半年足らずで退職願を出してきたのでした。

同社の人事担当役員Bさんは、Aさんに管理職として必要な何かが欠けているのではないかと感じつつも、これまで積極的にポジション変更を検討するには至っていませんでした。それは、Aさんに今後も社内で活躍してほしいという思いや、相応のポジションを与えることで、その高い技術力を次世代に継承してほしいという期待があったためです。

しかし、過去5年間で15名を採用したにもかかわらず、現在研究室に残っているのはわずか4名という現実や、他部署と比べて明らかに高い採用コストが取締役会で指摘されたことを受け、ついに人事配置の見直しを考えるに至りました。

「何が問題でやめているのか、正直わからない」

Bさんはまず、Aさんがどのように部下を指導しているのか把握しようと思いました。実は、今までAさんから指導方法などを聞いている範囲では特に問題になるような方法をとっているようには思えなかったからです。

「Aのチームは残業時間も比較的短く、他の部署と比べても労働環境が悪いようには思えません。A自身も働く母親ですし、部署内には親の介護をしている社員もいて、Aは突然の欠勤や予定変更にもよく対応してくれると聞いています。むしろ、そこは他部署の課長職よりも目配りができているような印象だったんです」

「でも、現実には離職者は相当多いわけですね？」

「はい。実は適応障害で休職した社員もいます。彼はいま研究ではなく経理にいますが、残業時間は経理のほうが明らかに長いです。でも、そちらのほうが働きやすいみたいなんです」

「なるほど。では、人間関係のほうはいかがですか？ Aさんに憧れて入社される方もいるとのことですが、そうした方とAさん自身の関係性は良好でしたか？」

私の質問に対し、Bさんは困ったように答えました。

「人間関係のほうは正直むずかしいですね。私から見ればAは本当によくやっているんです。自分も忙しいにも関わらず周囲の穴もよくカバーしていますし、Aのチームは有休も希望通り取れています。統率という意味でも、Aが本人の実力を見て仕事を割り振っているようなのでまとまりもあります」

「ただ、それはBさんという上席者から見ての評価ですよね？ 退職された方が実力不足だと言われたというのはどういうことですか」

「それが……どうも、Aは部下を育てることができないということらしいのです」

「具体的にはどういう点でそう感じられているのでしょう」

「私には本当によくわかりません。作業について、指示に不明確なところはありませんし、聞かれたことは手を止めて答えています。辞めた社員が何が問題でやめているのか、正直本当にわからないんです。先生、もし宜しければ社員から直接ヒアリングしていただけませんか？」

当然のことですが、働きやすさというのは単に労働時間の多寡だけで決まるものではありません。政府の調査では、労働時間については減ると働きやすく、増えると働きにくくなると感じることがわかっています。しかし、労働時間が減少しても人間関係が悪化している場合は働きやすさを感じにくいのです（参照：令和元年版労働経済の分析p142｜厚生労働省）。

Bさんの提案に答え、私は研究室のチームから3名、経理に配置換えになった方1名の合計4名からお話を聞くことにしました。ところが、聞き取りを進めてみると人によってAさんへの印象がかなり違うことが分かったのです。

部下からの評価が真っ二つに分かれた

「Aさんの下は働きやすいです。研究の仕事はどうしても時間外まで実験が伸びてしまうこともあるのですが、そういう日はあらかじめ予定も確認してくれますし、大幅に伸びることもありません。

また、能率を上げられる方法だと納得してくれればやり方を含めて任せてくれます。重要な仕事や案件にもどんどん参加させてくれますし、プロジェクトの人選や評価も公平で、とてもやりがいを感じます」

このようにAさんを高く評価しているのは、小さな子どもを育てながら働く社員です。子育てについてもAさんに相談することが多く、両者の関係は良好なようでした。また、別の社員からも「Aさんのチームは優秀な人ばかりなので、自分も勉強になるし刺激的」といった前向きな声が聞かれます。

一方で、別の社員からは「Aさんは非常に厳しい」といった指摘もありました。

「具体的にはどんなときに厳しさを感じますか？」

「そうですね……たとえば、1時間で抗体を100検体分、希釈・分注しておいて、という指示があったとします。でも、実際には出来ないことがありますよね？ そういうときにAさんは仕事が完了できなかったことを責めてはこないのですが、もう次に同じ仕事はやらせてもらえなくなります」

「時間内にできるはずなのに、ということですか？」

「実際、同じ仕事ならAさんは頼んだ量は確実にできるんです。なんだったら倍量できるかもしれません。それが私にもわかるので、申し訳なくなってきて……Aさんのチームは優秀な人しかいないので、一度そのような状態になると、その後『この程度の仕事が出来ないの』と言われてる気がしてしまうんです」

また別の社員からは、「Aさんは見切りをつけるのが早いし分かりやすい。見切られたあとは本当に何の期待もされていない気がするし、チームに貢献できない自分のことが嫌になる」という声も聞かれました。

「Aさんのチームは優秀」という言葉に象徴されるように、Aさんのもとでは能力の高い社員にとっては成長機会を与えてくれる良き上司である一方で、与えられた仕事が不得意だったり、スキルの伸び悩む社員にとっては、突き放されたと感じさせる上司でもあったのです。

…つづく＜「ハイスペックすぎる女性上司」の部下が次々と辞めていく…「責めず」「問わず」「関わらない」マネジメントのどれが間違いなのか＞では、会社がこの上司にとった対策を詳しく明かします。

