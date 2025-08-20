再生回数112万回を突破して注目を集めているのは、Instagramアカウント『山梨県暮らし保護猫♡いち&みい♡』に投稿された、猫ちゃんと赤ちゃんの初対面の光景。ママと一緒に帰宅した赤ちゃんを見た猫ちゃんの様子には、「にゃんこたちもベビちゃんも可愛いです♡」「にゃんこたちと赤ちゃんが仲良くなれますように」と、温かなコメントが寄せられています。初めて見る赤ちゃんをおそるおそる観察する猫ちゃんの姿と表情に、思わず笑顔になってしまいます。

【動画：生まれたばかりの赤ちゃんが部屋で眠っていると…】

いつもと違う匂いを嗅ぎつけたみいちゃん

この日、キジ白猫のみいちゃんに一大イベントが待ち受けていました。それは、新しい家族との初めての顔合わせ。なんと、ママとパパに赤ちゃんが生まれたのでした！

ママが退院して一緒に帰ってきた赤ちゃんが畳の部屋で眠っていると、その匂いを嗅ぎつけたのか、赤ちゃんが眠っている部屋にやってきたみいちゃん。しかし、この時は赤ちゃんの存在には気づいていなかったようで、赤ちゃんがいる部屋の前でクンクンと匂いをかいでいたといいます。

新しい家族がおうちにやってきたと気づいたみいちゃんは、はたしてどのような反応を見せてくれるのでしょうか？

新しい家族を見て、思わず感情がだだ漏れに

そうして辺りを調べていたみいちゃんですが、しばらくすると、目の前に赤ちゃんがいることに気がついたご様子。部屋の前に立って、眠っている赤ちゃんの方をまんまるの目で見つめ始めたといいます。

ママ曰く、みいちゃんは少し怖がりなところがあるそうで、赤ちゃんを発見した時も、すぐには近くに寄らず部屋の前でジッとしていたそう。「あれはいったい誰？」とドキドキした様子で赤ちゃんを見つめる姿に、笑みがこぼれます。

しかし、眠っていた赤ちゃんがみいちゃんの方へ向き直ると、みいちゃんは緊張してしまったのか、その場を後にしてしまったそう。この日は少し遠くからのご挨拶になったものの、きっとこれから少しずつ仲良くなっていけることでしょう。

首を伸ばして赤ちゃんを見守るいち君

赤ちゃんとドキドキの初対面となったみいちゃん。そんなみいちゃんの後ろには、ハチワレ猫のいち君の姿もあったのだそう。いち君も赤ちゃんのことが気になっているのか、赤ちゃんのいる部屋の前に座ってあたりをキョロキョロしていたといいます。

部屋の扉で赤ちゃんがよく見えなかったのか、時折首を伸ばして扉の向こうから赤ちゃんの様子を見守るいち君。まるで人間のような仕草に、クスッとしてしまいます。

この光景には、「どちらのニャンコさんもびっくり顔ｗ」「『ありゃなんだ』と言わんばかりの去り方が可愛すぎるｗ」「これからが楽しみですね」とコメントが寄せられることに。

Instagramアカウント『山梨県暮らし保護猫♡いち&みい♡』では、そんなみいちゃんといち君のさまざまな日常が投稿されていますよ。

みいちゃん、いち君、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「山梨県暮らし保護猫♡いち&みい♡」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。