LUMINのネットワークプレーヤー「T3X」シルバー

完実電気は、LUMIN製品が音楽ストリーミング配信のAmazon Musicに対応したと発表した。対応製品はP1 Mini、T3X、T3、D3、U2X、U2、U2 Mini。各製品のファームウェアとLUMIN appを最新の状態にする必要がある。

P1 mini シルバー

Amazon MusicはLUMIN appに統合されており、従来のLUMINブラウジングインターフェース、Now Playing画面、検索機能をそのまま利用可能。現時点では、プレイリストはAmazon Music専用となり、新たにAmazon Musicプレイリストと従来のUPnP/TIDAL/Qobuz/KKBox混在プレイリストを切り替えて利用できる。

なお、Amazon Music Primeアカウントでは制限の多い「シャッフル再生モード」のみとなり、一般的なストリーミング再生にはAmazon Music Unlimitedアカウントが必要になっている。