クルマ買う系YouTubeチャンネル『ワンソクTube』は、2025年にフルモデルチェンジしたアウディの新型SUV「Q5 TDI quattro 150kW advanced S line」の試乗レビュー動画を公開した。ワンソク氏は内外装のデザインや装備、走りの印象まで多角的にチェックしている。



まず外装について、同氏は「迫力ある新世代のアウディの顔つき」「見た目はかなりかっこいい」と評価。従来の直線基調から曲線を取り入れたデザインへ変わった点に触れ、フロントグリルやヘッドライト、リアライトの「おしゃれで先進的」な演出を挙げた。また「片側2本出しマフラー。やっぱり本物の方がかっこいい」と、本物のテールパイプ採用にも言及した。ボディサイズは全長4715ミリ、全幅1900ミリで、国産SUVのハリアーよりやや短いが、全幅は1.9メートルとワイドなスタンスだとしている。



内装では「アウディの質感も戻ってきた」とし、ドアトリムやアンビエントライト、14.5インチのナビ画面と11.9インチのメーターを一体化した湾曲ディスプレイなどを評価。とくにライト演出については「アウディはライトの見せ方がうまい」「これはかなりテンションが上がる」と述べた。パワートレーンは一部EV走行も可能な「MHEV plus」を搭載し、燃費と静粛性の向上を特長に挙げている。



一方、購入時の留意点も示した。



足回り：S lineパッケージ標準の19インチホイールについて「足元はもう少し迫力がほしい。自分なら20インチにしたい」と述べ、オプションの20インチを推した。



シート装備：シートベンチレーションやマッサージ機能、後席シートヒーター、助手席ディスプレー、電動チルト／テレスコピックステアリングコラムなどが高額オプションの「ラグジュアリーパッケージ」（51万円）や「テクノロジーパッケージ プロ」（39万円）に含まれる点を指摘し、「価格を考えれば標準装備が望ましい」とした。



バーチャルコックピット：メーター内の地図表示機能は省かれ、大型ナビに集約。ワンソク氏は「地図まで表示できた以前のメーターの方が好み」とし、評価が分かれると述べた。



2025年モデルの仕様上の制限：2025年モデルは時速60キロ以下でのレーンキープ機能が非搭載で、パンク修理キットも付属しない（いずれも2026年モデル以降で対応予定）。購入を急ぐか、改善後を待つかは慎重に判断したい。



総じて、ワンソク氏は新型Q5の完成度を高く評価しつつ、高価格帯ゆえに重視する装備に合わせてオプション選択や購入時期を見極めるべきだと結んだ。また「すでに購入したオーナーは、気にせず選んでいる方が多い」とも述べ、魅力に惹かれて購入する層の存在に触れた。