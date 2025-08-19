意外と簡単に作れる「スイカ寿司」のレシピを紹介！ 夏らしさあふれるお寿司は、ワサビと醤油が合う安心の味わい

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【ゆっくり料理】パチュリーと小悪魔が作る！意外と簡単スイカ寿司【ゆっくり実況】【料理】』という紅魔館kitchenさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

あーーーーーつーーーーいーーーー！！！！ なんですかこの暑さ！！ 図書館はクーラーついてますけどちょっと外出るだけでもう溶けちゃいそうです… ってことでもう髪の毛をポニーテールにしちゃいましたっ へへ、この髪型褒められるしパチュリー様とおそろいだし最高です❤ By小悪魔

投稿者の紅魔館kitchenさんが、映える・お手軽・夏らしさ満点という「スイカ寿司」を作ります。

用意した材料はまずマグロ。特に下準備は無いので、冷蔵庫に入れておきます。

もう1つの材料はキュウリです。

キュウリは両端を切り落とし、ピーラーで薄くスライスします。

スライスしたキュウリは塩もみするのが重要と紅魔館kitchenさん。1つまみの塩を全体に揉み込み、5分ほど放置したあとギュッと水分を絞りました。

次はシャリ作り。酢と砂糖と塩を合わせてアツアツご飯に加え、さっくりと切るようにしゃもじで混ぜます。

ご飯を冷ましたら握りの工程。今回は軍艦巻きなので握る際に刺身は乗せず、シャリ玉を作ります。紅魔館kitchenさんは手を水で濡らして握り始めました。握り方の詳細についてはぜひ動画でご確認ください。

シャリができたらキュウリを海苔代わりに巻いていきます。

マグロはキュウリの軍艦の中に。お刺身が少し大きいという場合にはお箸でちぎるとのこと。赤めのお刺身を使うとよりスイカらしさが出るそうです。

仕上げはスイカの種に見立てた黒ゴマ。つまようじに水を付けて乗せていきます。

夏にぴったりの映えるお寿司、「スイカ寿司」の完成です！

思いのほか簡単に作れるスイカ寿司。お味は想像通りの味わいで美味しいとのこと。食べてみたくなったという方は動画を参考に作ってみてください。各工程にポイントの解説や作業の理由の説明などがあります。

