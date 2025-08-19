ウクライナのゼレンスキー大統領は18日、アメリカのホワイトハウスでトランプ大統領との首脳会談を行うにあたり、ジャケットを着用するなど前回の訪問時よりもよりフォーマルな服装で臨みました。

ゼレンスキー大統領は18日、ホワイトハウスを訪れ、黒の襟付きのシャツとジャケットを着用してトランプ大統領と会談しました。

ゼレンスキー大統領は、ロシアによるウクライナ侵攻が始まって以降、軍への連帯を示すとして公の場でもスーツを着用していません。今年2月にホワイトハウスで行われた首脳会談にも軍服風の服装で臨み、アメリカ側から揶揄（やゆ）されていました。

今回はネクタイはしていないものの、ジャケットを着用するなどよりフォーマルな服装をしていて、会談の冒頭で報道陣からの質問に答える際、前回、服装を揶揄した記者が「とても似合っていますね」と声をかけました。トランプ氏も「私も同じことを言った」と述べ、服装を褒めていて、会場は和やかな雰囲気となりました。

アメリカのウォール・ストリート・ジャーナルによりますと、ホワイトハウス側が「スーツを着用してほしい」と要請したということです。ゼレンスキー氏は今回、服装で否定的な注目を浴びないよう、対処したとみられます。