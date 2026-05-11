Amazonは、Amazon Prime Video(プライム・ビデオ)のモバイルアプリに、「Clips」と呼ばれる新しい縦型動画フィードを導入しました。この「Clips」は番組や映画のハイライトを短尺動画で紹介する機能で、利用者が手軽に新しいコンテンツを発見できるように設計されています。Prime Video delivers a new way to discover entertainment with Clips - US Press Centerhttps://press.aboutamazon.com/prime-video/2026/5/prime-video-