¡Ú¹Ã»Ò±à¡¡»ä¤Î¥¯¡¼¥ê¥ó¥°¥¿¥¤¥à¡Ûº´²ìËÌ¡¡¡Ö¤¬¤Ð¤¤º¬À¡×¤Ê¤éÂç¾æÉ×
¡¡º£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÏÄ«¡¢Í¼¤Ë»î¹ç¤òÊ¬¤±¤ë2ÉôÀ©¤Î³ÈÂç¤Ê¤É¡¢½ë¤µÂÐºö¤ÏÇ¯¡¹¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£23Ç¯²Æ¤«¤éÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢5²ó½ªÎ»»þ¤ËµÙÂ©»þ´Ö¤òÀß¤±¤ë¡Ö¥¯¡¼¥ê¥ó¥°¥¿¥¤¥à¡×¡£¤½¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤ä±þ±çÃÄ¤¬¹ó½ë¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÆÈ¼«¤Ë¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤ë½ë¤µÂÐºö¡Ö»ä¤Î¥¯¡¼¥ê¥ó¥°¥¿¥¤¥à¡×¤ò¼èºà¤·¤¿¡£¡¡¡Ê¥¹¥Ý¥Ë¥Á¹â¹»Ìîµå¼èºàÈÉ¡Ë
¡¡¡Úº´²ìËÌ¡Û
¡¡¤³¤Î¹ó½ë¡¢ÎäµÑ¤Ê¤É¾®¼êÀè¤ÎÂÐºö¤À¤±¤Ç¤Ï¾è¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£º´²ìËÌ¤¬¸©Âç²ñÁ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À½ë¤µÂÐºö¤Ï¡¢Îý½¬¤ÎºÇ¸å¤Ë¡Ö´ÝÂÀ¥À¥Ã¥·¥å¡×¤ÇÀº¿ÀÌÌ¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¡£ÂÀÍÛ¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢4¡¢5¥¥í¤¢¤ë´ÝÂÀ¤òÊú¤¨¤Æ³°Ìî¤Î¥Ý¡¼¥ë´Ö¤ò10ËÜÁö¤ë¡£¤¢¤ë¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¤³¤Î»Ò¤é¤Ï´ÝÂÀ¤ò»ý¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é½ë¤µ¤Ë¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¡£ÇØÈÖ¹æ4¤ÎÌîÅÄÏ£Ê¿¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¤¬ÃÃ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç½ë¤µ¤ÏÂç¾æÉ×¡×¤ÈÎÃ¤·¤¤´é¤À¤Ã¤¿¡£