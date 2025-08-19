『姫様“拷問”の時間です』第2期、ティザーPV公開 2026年1月よりTOKYO MXほかで放送＆ABEMAで先行配信
19日に「少年ジャンプ＋」（集英社）にて最終話が公開された『姫様“拷問”の時間です』（原作・春原ロビンソン氏／漫画・ひらけい氏）。この度、本作のテレビアニメ第2期が2026年1月よりTOKYO MX、BS11、カンテレにて放送され、ABEMAでも先行配信されることが決定した。あわせて、ティザーPVが公開された。
【動画】サクラ・ハートロックも登場する『姫様“拷問”の時間です』第2期ティザーPV
PVでは、ティザービジュアルでも描かれた第2期より登場するサクラ・ハートロックも登場。変わらぬ“拷問”が第2期でも姫を襲う。
本作は、魔王軍に捕えられ、固く冷たい監獄の中に囚われた国王軍の王女にして第三騎士団騎士団長である“姫”が、拷問でほわほわの焼きたてトースト、湯気がたちのぼる深夜のラーメン、愛くるしい動物たちと遊ぶ時間、おいしい食事＆楽しい遊びを容赦なく突きつけられ、“拷問”に打ち勝ち王国の秘密を守り切れるのか？というハートフルコメディー。テレビアニメ第1期が2024年1月〜3月にかけて放送された。
