IT・ビジネス書作家の戸田覚さんが、YouTubeチャンネル上で「【頂点ミニPC】インテルの高性能CPUがすごい！『MINISFORUM M1 Pro 285H』をレビューします」と題し、話題のミニPC最新機種『MINISFORUM M1 Pro 285H』の徹底レビューを公開した。



動画冒頭、戸田さんは「アルミボディがめっちゃかっこいいんですよ。光が当たるとキラッと光りますよね。非常に高級感があっていいです」とコメント。外観の高級感を絶賛したうえで、USB4や豊富な入出力ポートなど上位モデルならではの拡張性にも注目した。



今回戸田さんが使用したのはIntel Core Ultra 9 285Hを搭載した上位モデル。「文句なしの性能ですよね。素晴らしい」と太鼓判を押し、「Ryzen AI 9の370あたりと比べても、シングルコア性能は場合によっては上回ってるかも」とパフォーマンスにも高評価を与えた。



実際にベンチマーク測定では、CINEBENCH R23でマルチコア18,946、シングルコア2,161を記録。戸田さんは「マルチコアがちょっと劣りますけど、シングルコアはことによると上回ってません？もう文句なしの性能」「シングルコアが早い方が、キレがいい感じする」と独自の感覚を語った。



さらにファイナルファンタジーのベンチマークでも「やや快適」以上の結果を示し、「4K動画の編集もそれなりにできますし、ヘビーなゲームも設定次第で十分プレイできる」と実用面でも太鼓判。ファンノイズに関しては「ベンチマークぐりぐり回ってても静かです」と静音性にも高い評価を与えた。



ストレージや拡張性の解説や分解の注意点もわかりやすくレポート。「このCPU出てきたら、インテルもなかなかやるなという感じですよね」と業界動向にも言及。今回のM1 Pro 285Hについて「基本的にはもうしばらく増設もいらないですよね。メモリも64積んでありますから、将来的にも快適に使えること間違いない」とし、「僕の点数評価、超高得点85点つけたいと思います」と総評した。