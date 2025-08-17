Æ²°ÂÎ§¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç°µ´¬2È¯¡ÖÉ÷³Ê¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡¡¥Ï¥Ã¥ÈÆ¨¤¹¤â¡ÄÀäÂç¤ÊÂ¸ºß´¶¡Ö»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡×
Æ²°ÂÎ§¤¬°ÜÀÒ¸å½é¤Î¸ø¼°Àï¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì
¡¡¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï8·î17Æü¡¢DFB¥Ý¥«¡¼¥ë1²óÀï¤Ç5Éô¤Î¥¨¥ó¥¬¡¼¥¹¤ÈÂÐÀï¤·5-0¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½MFÆ²°ÂÎ§¤¬¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç2¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤Ê¤«¡¢¡Ö½éÀï¤«¤éÂ¸ºß´¶¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡×¡ÖÉ÷³Ê¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ²°Â¤Ïº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡£¤«¤Ä¤ÆÄ¹Ã«ÉôÀ¿»á¤¬ÇØÉé¤Ã¤¿20ÈÖ¤ò°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡5Éô¤Î³Ê²¼Áê¼ê¤ËÆ²°Â¤¬Â¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏÁ°È¾45Ê¬¡¢Áê¼êDF¤ÎÇØ¸å¤ËÈ´¤±½Ð¤·¡¢ÀäÌ¯¥È¥é¥Ã¥×¤«¤é½é¥´¡¼¥ë¤ò¥²¥Ã¥È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸åÈ¾9Ê¬¤Ë¤Ï¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¸åÈ¾35Ê¬¤ËÅÓÃæ¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ø¼°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÇÀäÂç¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¤Ê¤«¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç2È¯¤Ï¥¨¥°¤¤¡×¡ÖÆ²°Â¤Ë¤ÏÎÉ¤¤¥Ñ¥¹¤¬Íè¤ë¤Í¡×¡ÖÉ÷³Ê¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¹¤®¤ë¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡×¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÎÉ¤µ¤½¤¦¡×¡Ö¤«¤Ê¤ê»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡×¡Ö¥ê¡¼¥°Àï¤â³Ú¤·¤ß¡×¡Ö½éÀï¤«¤éÂ¸ºß´¶¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Æ²°Â¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤ËÇ®»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë