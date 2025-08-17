この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「人口減少も関係ありません。不動産投資1棟目のおすすめエリアはここです！」で、不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が登場。不動産投資初心者が最初に買うべきエリアや、“土地値物件”の圧倒的なメリットについて独自の理論を熱弁した。

木村氏はまず、「なんでこんな高利回りになったのか？通常の実税価格よりもむちゃくちゃ安く土地値で買えたからこそ、買った瞬間から含み利益が確定する」と解説。「俺、資産家になるぞ。今のうちに唾を付けておこうってなるじゃないですか」と、買い方しだいで利益率を大きく上げられることを強調した。

“土地値物件”とは、建物価値がゼロになった後でも、土地としての価値が残る物件のこと。「土地の価値って基本的に下がらないから、返済が進めば進むほど含み資産がどんどん膨らむ。買った瞬間から、含み利益確定なわけ」とその安定性と再現性をベタ褒め。「例えば100万円の投資で8,000万円のリターン。10回やれば8億円。宝くじより現実的」と大胆なシミュレーションも飛び出した。

さらに、木村氏は「金融機関は物件評価の際、収益性と積算価値で見てくる。いい物件を揃えればフルローンやオーバーローンも可能。うちのスクール生2000人は毎月何十軒もこの手法で物件を買っている」と、実践成果も紹介。

一方で「土地は基本下がらない資産だけど、住めなくなる災害リスクや、需要の急激な減少などデメリットも見逃してはいけない」と警鐘も。初めての投資では、小さく分散投資を心がけ、ハザードマップやエリア需要の下調べが必須だと唱える。「1個だけじゃ危ない。2個目3個目と分散してこそ安心」とリスクヘッジの考え方を詳しく説明した。

都心と地方の違いにも独自の視点。「都心は売買相場が高く、積算路線価には乖離が大きいケースが多い。でも地方は価格と路線価の乖離が小さいから、高利回りで安定した投資がしやすい。自宅は都心、投資は地方、これが鉄板」と持論を展開した。

最後には「ネットに出ているだけの物件じゃ、こうした土地値物件は見つからない。うちのスクール生も直近で、どこでどんな金融機関を使って買ったか、投資ノウハウも全てプレゼントしているので、興味がある方は積極的に情報収集して」と独自特典の案内して、動画を締めくくった。

