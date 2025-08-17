¡ÚUFC¡ÛÄ«ÁÒ³¤¤Î2Ï¢ÇÔ¤Ë¾×·âÁö¤ë¡Ä¡Ä¡Ö½¤Íå¤¤¤ä¡¢Ëâ¶¤À¤Ê¡×¡¡RIZIN¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¤é¤¬È¿±þ¡Ö²¡¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ë¤Þ¤¸¤«¡×
Áí¹ç³ÊÆ®²È¤ÇUFC¥Õ¥é¥¤µé15°Ì¤ÎÄ«ÁÒ³¤¤Ï16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¡¢¡ÖUFC319¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥«ー¥É¤ÇÆ±µé11°Ì¤Î¥Æ¥£¥à¡¦¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£2²ó4Ê¬39ÉÃ¤Ç¥®¥í¥Á¥ó¥Á¥çー¥¯¤Ç°ìËÜÉé¤±¤·¤¿¡£
Ä«ÁÒ¤Ï2024Ç¯12·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿UFC¥Ç¥Ó¥åーÀï¡¢¸½²¦¼Ô¥¢¥ì¥Ã¥·¥ã¥ó¥É¥ê¡¦¥Ñ¥ó¥Èー¥¸¥ã¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ËÂ³¤2Ï¢ÇÔ¡£¤³¤ÎÇÔÀï¤Ä¤¤¤Æ¡¢RIZIN¤ò¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ëÁí¹ç³ÊÆ®²È¤é¤¬¼«¿È¤ÎSNS¤Ê¤É¤ÇÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£RIZIN¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¤Ë¾×·âÁö¤ë¡Ä¡ÄÄ«ÁÒ¤Ë¤Ï¥¨ー¥ë¤â
Ä«ÁÒ¤Ï½øÈ×¡¢ÂÇ·â¤ÇÍ¥°Ì¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤¿¤¬¡¢2²ó¸åÈ¾¤«¤é¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È°ìµ¤¤Ë·ÁÀ®µÕÅ¾¡£¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¤Î¥Úー¥¹¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì»Ä¤ê20ÉÃ¤Î¤È¤³¤í¤ÇÌµÇ°¤Î¥¿¥Ã¥×¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î°ìÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä«ÁÒ¤È¤â¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¤È¤âÂÐÀï·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÀðµ×ÊÝÇîÀµ¤Ï¡Ö¥Æ¥£¥à¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£°ËÆ£Íµ¼ù¤â¡Ö½¤Íå¤¤¤ä¡¢Ëâ¶¤À¤Ê¡×¤È¶¯¹ë¤¾¤í¤¤¤ÎUFC¤ò·ÁÍÆ¤·¤¿¡£
¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ÎÂÀÅÄÇ¦¤Ï¡ÖÂÇ·â¤Ç¤ÏÍ¥Àª¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÄ«ÁÒ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«ー¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤òÉ¾²Á¡£Âè10Âå½¤ÅÍÀ¤³¦Æ±µé²¦¼Ô¤Îº´Æ£¾¸÷¤Ï¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤·¤¿¡¡¤Þ¤À¤Þ¤À¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÏÂ³¤¯¡×¤ÈÏ«¤Ã¤¿¡£
¡ÈÆüËÜ¥à¥¨¥¿¥¤³¦¤Î»êÊõ¡É¤³¤ÈÇßÌî¸»¼£¤Ï¡ÖÄ«ÁÒ³¤Áª¼ê¡¡²¡¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ë¤Þ¤¸¤«¡×¤È»î¹ç¤Î¾×·â¤ò¥Ý¥¹¥È¡£¤½¤Î¸å¡¢¡ÖUFC¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò2Ï¢ÇÔ¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡¡¥á¥é¥Ö¡¦¥É¥Ð¥ê¥·¥Ó¥êÁª¼ê¡¡¤½¤Î¸å¡¢¶Ã°ÛÅª¤Ê´¬¤ÊÖ¤·¤ò¸«¤»¤Æ¡¡UFC¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¡#ºÇ¸å¤Ë¾Ð¤¨¤¿ÅÛ¤¬°ìÈÖ¡×¤È¥¨ー¥ë¡£2Ï¢ÇÔ¤«¤éUFC²¦¼Ô¤ËÅÐ¤êµÍ¤á¤¿¸½UFCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÇUFC¤ÎPFP¡Ê¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥©ー¡¦¥Ñ¥¦¥ó¥É¡Ë3°Ì¤Î¥á¥é¥Ö¡¦¥É¥Ð¥ê¥·¥Ó¥ê¤ÎÎã¤òµó¤²¤Æ·ãÎå¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä«ÁÒ·»Äï¤ËÆ´¤ì³ÊÆ®µ»¤ò»Ï¤á¤¿JTT¡Ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥È¥Ã¥×¡¦¥Áー¥à¡Ë¤Î19ºÐ¡¢½©¸µ¶¯¿¿¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Ë¾Ð¤¨¤ì¤Ð²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢Ä«ÁÒ¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£