《新作》レベルたっっっか！！！【ローソン】ビジュ200点♡「カップスイーツ」

おやつタイムにはお手軽感のある「カップスイーツ」でお腹を満たしてみては？【ローソン】の新作として登場した華やかなビジュアルのカップスイーツは、レベルの高さがうかがえる仕上がり。自分へのご褒美に選ぶのもおすすめです。今回は今すぐ食べたくなりそうな、マンゴー系・コーヒー系をご紹介します。

プリンとムースを重ねた「マンゴーパフェ」

鮮やかなトロピカルカラーが映える、華やかでおしゃれなパフェ。マンゴープリンとヨーグルトムース、マンゴームースが重ねられた美しい断面を、ついうっとりと眺めてしまいそうです。マンゴー感たっぷりな一品は、一口で南国気分に浸れるかも。

ごろっとした果肉をのせた贅沢感！

「マンゴーパフェ」は、ごろっとした果肉までトッピングされた贅沢仕立て。お手軽感のあるカップ系スイーツながらレベルの高さもうかがえる仕上がりで、自分へのご褒美にも良さそうです。@sujiemonさんによると「とろとろ食感が涼しげで美味しい！」とのこと。

リッチな仕上がりの「アフォガード風コーヒーゼリー」

こちらもカップタイプのお手軽感がうれしい、アフォガード風に仕上がったリッチなコーヒーゼリー。透明なカップに黒と白のコントラストが映える、華やかでおしゃれなビジュアルがたまりません。公式サイトによると「バニラ風味ムース、コーヒーゼリー、コーヒーソース」を合わせており、優雅な気分に浸りたいおやつタイムにうってつけかも。

喉越しの良さそうなゼリーは暑い日のおやつにもぴったり！

「アフォガード風コーヒーゼリー」について、@sujiemonさんは「コーヒーの苦味とバニラの甘みが絶妙でおいしいです」と絶賛。レベルの高さも感じられる一品が、満足感も与えてくれそうです。喉越しの良さそうなゼリー系スイーツは暑い日のおやつにもぴったり。コーヒーのお供に選んでみてはいかが？

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino