百花レディのリアルな生態がまるごとわかる人気企画を今年も開催♪ お財布事情やお仕事などのライフスタイルから、ファッション、美容まで、100個以上のアンケート項目を集計しました。今回は、パーツケア部門のランキングをご紹介♪

【パーツケア部門】受賞商品はコレ！

出典: 美人百花.com

(A)愛用している歯みがき粉は？

1位：アパガード

「市販なのに白さを実感できる魔法の歯みがき粉」「着色汚れが落ちやすく、歯がツルツルに」など、使用感の良さが好評。

アパガード セレナ[医薬部外品] 105g \1,463/サンギ

2位：Ora2 オーラツーミー ステインクリア ペースト

3位：シュミテクト フューチャーホワイトケア

(B)愛用している歯ブラシは？

1位：ライオン システマハブラシ

「歯周ポケットに毛先が入って気持ちいい」「汚れがしっかり落ちる感覚があり、磨き心地抜群」歯科医推奨。

システマハブラシ 超コンパ クト4列 ふつう オープン価格/ライオン

2位：サンスター オーラツーミー ハブラシミラクルキャッチ

3位：ライオン クリニカアドバンテージ ハブラシ

(C)愛用しているシェーバーは？

1位：パナソニック ボディフェリエ ES-WR61

「力を入れなくてもしっかり剃れるので肌を痛めない」「コンパクトでどこでもムダ毛処理できる」泡剃りだけでなく、肌が乾いた状態でも使用可。

オープン価格/パナソニック

2位：シック ハイドロシルク

3位：プリペア 顔そり用

(D)愛用している入浴剤は？

1位：クナイプ

「しっかり睡眠を取っておきたい日の前日はこの香り」天然植物オイル配合で肌しっとり。

クナイプ グーテナハト バスソルト ホップ&バレリアンの香り 850g \2,640/クナイプ

2位：アユーラ

3位：BARTH

掲載：美人百花2025年9月号「美人百花Award2025」

撮影/志田裕也 文/池野もも 再構成/美人百花.com編集部