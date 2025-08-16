インタビュー後編、自身初プロデュースのアイスショー「Ice Brave」が11月第2弾

フィギュアスケートの元世界王者で、現在はプロスケーターとして活躍する宇野昌磨さんが「THE ANSWER」のインタビューに応じた。自身が初プロデュースするアイスショー「Ice Brave」第1弾が成功に終わり、11月14日から第2弾の東京公演が行われる。慣れないと語る「リーダー」という役割をどう果たし、チームの一体感を生み出したのか。宇野さんの思考に触れた。（前後編の後編、聞き手＝THE ANSWER編集部・宮内 宏哉）

――「Ice Brave」ではプロデューサーとして重責を担いますが、リーダー役は学生時代を含めてもほとんど初めての経験だそうですね。

「経験なかったですね。小学校でいうと、隅っこの方で鼻水垂らしてる、あれが僕だったので（笑）。いるじゃないですか、みんなの中心になる人が。そこの輪にも入れなかったので」

――呼ばれてようやく輪に入れるくらいのポジションだったのでしょうか。

「呼ばれなかったですね。はぐれ者たちで集まってゲームする。そういう派閥でしたね」

――そんな宇野さんが座長になり、周囲とコミュニケーションを取る際に気を配っていることはありますか。

「しっかり言わなきゃ、頑張ろうって最初は思っていたんですけど、やっぱり『こうしよう』『こうしなさい』って指示するのが苦手で。『もう少しこうしたほうがいいかもしれないけど、本人的にどう思う？』みたいな感じになってしまう。“1”を伝えるだけでも、時間がかかってしまうことが多かった。でも途中で、苦手な部分を克服することも大事だけど、得意な部分を生かすのも大事なのかなと考えたんです。

みんなで仲良く、楽しく。僕がアイスショーを作る上で一番大事にしている部分として、スタッフ含め雰囲気がいいこと。スタッフとスケーターが完全に分かれてしまったり、スケーターの中でプロ意識は欲しいのは欲しいかもしれないけれど『お疲れ様でした、失礼します』みたいな感じじゃなくて。たとえ失敗しても笑い合えるんだけど、日々の練習はしっかり真剣にやる。そういう空間がすごく好き。

各々がすごく真面目に一生懸命取り組むけれど、本当にみんながチームメイト。スケーターに限らずスタッフ全員がそう思える空間を作るのが僕は理想だったので、そういうメンバーになれてよかったなと思っています」

――チームのいい雰囲気が、観客を含めたアイスショー全体の熱狂に繋がっていく。

「やっぱりそういうものが、お客さんにも伝わる瞬間って絶対あると思うんです。MCでしゃべっている時も、滑っている時さえも。目線一つ、表情一つでパフォーマンスとして伝わる部分があるので。チームメイトの雰囲気の良さが、間違いなく皆さんに伝わる瞬間ってかなり多いと思うので、そういう空気感は大事にしたい。僕たちがもっとやりたい、もっと見せたいって思うショーが、皆さんにとってももっと見たいって思えるショーに繋がると思いました」

――「Ice Brave」第1弾を終えて、得られたものとして最初に挙げるものはなんですか。

「これまでスポーツ選手だったので、あまり社会経験というものをしてこなかった。皆さんのように完全な社会経験ができたわけではないかもしれないですけど、やっと若干、社会に溶け込めたような。いろんな連絡をしたり、いろんな人に話を聞いたり、活動をしていく上でちょっとだけ一人前になれた気持ちはあります。スケートはこれまでやってきたものがあるんですけど、そっちに関してはやってきたことがないものだったので、成長したなぁと」

――社会人として、一歩踏み出せた。

「皆さんと比べたら全然、甘い、甘い世界ですけど。裏方の世界を見たからこそ、いろんな場所でちゃんと自分が話さなきゃいけない、やらなきゃいけないことがある。自分のその時の感情ひとつで『いやー……』とかじゃなくて、みんな大変だし、みんな一生懸命だから『僕もプロ意識を持ってしっかりやろう』と思うようになりました」

「目標を教えてください」の質問に困る理由「ないですって言っていたことも」

――逆に、もっとできたと感じるところはありますか。

「僕はどんな失敗も、もっとこうすればよかったっていうことも全部必要な経験だって思っているので、あまり『こうしとけばよかった』のマインドにはならなくて。どんな失敗でも、今回経験できたからこそ“次に生かせるチャンス”ができたというか。ここから同じ失敗をしないように、じゃあ次はこうしようかなっていう考えなので」

――現役時代からそういったマインドが備わっていたのでしょうか。

「過去に対してあまり後悔しないので。『こうだったら』とかもあまり思わないですし、それこそ未来の話もあまり考えないんです。将来の自分のために今、苦しい思いをするという考えもあまり好きではなくて。良くも悪くも、今が良ければそれでいいという考えでずっと生きていました。

例えば練習をサボった時や『いかん、やりすぎた』っていう時も、何も後悔はしていないんです。サボって結果的に悪かったら、じゃあ次はサボらないようにしようって思って行動に移せばいいと思うので。なんでも先のことを見据えて失敗しないようにっていうよりも、失敗してからちゃんと修正すればいいかなと。

ただ、それは自分のスポーツの話。こういう（アイスショーなどの）イベントは関わっている人がたくさんいる。失敗をしたくない、失敗は許されないというのがビジネス、プロの仕事だと思いますし、そういう責任が現役引退してから変わったかなって感じます。今の自分に満足できる、納得できるものを積み重ねていたら、あまり後悔もないのかなと」

――アスリートに「将来の目標を教えてください」と聞くのは定番ですが、宇野さんにとっては答えに困る質問でしたか。

「時期によっては『将来の夢はないです』って言っていたこともあって（笑）。言葉はちょっとアレですけど、目の前のことをやった先にいろんなものがあるから、今日頑張る。スケジュールとか、将来設計とか、先のことを考えるのが得意ではないからこそ、今頑張る。『Ice Brave』もそうで、後先に考えずに、できるフルのエネルギーを『今』という瞬間につぎ込む。それが自分のスケーターとしての強みでもあるかなと思ったので、こういうエネルギッシュなショーさせていただきたいと思いました」

――アイスショーの練習もセーブせず、120％で滑っている映像を見ました。

「練習でできてないと本番でもできないって小さい頃から言われていましたけど、僕は本番だけ100％でやるとかはできるタイプではないので、ずっと全力でやっています」

――「Ice Brave 2」では変更したい部分、維持したい部分の両面があると思います。どんな構想がありますか。

「実は今日の夜（※取材は7月下旬に実施）、ミーティングするんです。何も決まっていないのですが、昨日の夜も結構考えて。Ice Brave『1』がすごく好きだったからこそ、残したい部分もあるというのが終わってすぐの感想でした。でも『2』になった時に『あ、ここすごい好きだったんだよね』『残っていて嬉しい』って思ってもらえるのはいいんですけれど、新しい部分だとか『1』より進化した驚きを皆さんに与えたい思いが今はあります。

構成とか、曲へのアプローチの仕方を変えてもいいかなと。Ice Braveのコンセプトとして、ライブ感を楽しんでもらえるとか、エネルギッシュであるとか、僕の現役時代のプログラムが詰め込まれているとか、そういった部分は変わらないんですけど、進化させるために変える部分があってもいいかなって考えています」

――「Ice Brave」で宇野さんが最も大切にしていて、見ている人に伝えたいと思うものを教えてください。

「見やすいショーにしたいという思いがあります。フィギュアスケートって、僕自身の感想は『ちょっと敷居が高い』というか。ちゃんとおとなしく、静かにしなければいけないイメージ。そうではなくて、声を出してもいい雰囲気とか、初めて見る方も入りやすい、見やすいというショーにしたい。そういうアプローチにいくつか取り組んでいる一方で、スケートでしか見せられない魅力も見せたい。『2』に向けていろいろな驚きを与えられるように、考えていければなって思っています」

■宇野昌磨アイスショー「Ice Brave」

宇野さんが現役時代に滑ってきた数々の名プログラムを、新たな演目として昇華した自身初プロデュースのアイスショー。6月に愛知、福岡、新潟で公演を行って大好評となり、11月からは第2弾が開催される。90分間ノンストップ、本田真凜や本郷理華を含めた8人のスケーターが音楽ライブのような熱狂を生み出す。東京公演は11月14日から江戸川区スポーツランドで3日間開催。



（THE ANSWER編集部・宮内 宏哉 / Hiroya Miyauchi）