筋肉を減らさず脂肪を燃やす！ 炭水化物を“毎食”食べて痩せる、京大式ダイエット法
ダイエットをするときにまず思い浮かぶのは「食事制限」。特に炭水化物を抜く方法を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。しかし、満腹感を感じさせてくれる炭水化物を安易に抜くことは、かえって健康的なダイエットからは遠ざかってしまうことも。
京都大学名誉教授・森谷敏夫氏の最新著書『京大式 脂肪燃焼メソッド』から一部抜粋し、ダイエットに効果的な食事のバランスを紹介します。
ダイエット＝体重を減らすことではなく、適切に食事をコントロールし、筋肉をつけながら美しい体にするメソッドを理解することが重要です。
タンパク質不足は「隠れ肥満」の原因に 痩せたい人にこそタンパク質が必要な理由炭水化物とともに食事の中で減らしてほしくないのが、タンパク質です。ダイエットをするのであれば、むしろ、タンパク質は多めにとることが大切です。
タンパク質は筋肉をつくる原料。不足すれば筋肉は痩せ細ってきて、リバウンドしやすくなったり、一見ほっそりしているけれど実は体脂肪率の高い「隠れ肥満」の状態に陥りやすくもなります。
タンパク質は食事誘発性の熱産生がもっとも多い栄養素でもあります。
たくさんのエネルギーを熱に変えることで、脂肪の燃焼を高めてくれますし、しかも、タンパク質を含んだ食品をとると、腸管から「GLP-1」という食欲抑制ホルモンが分泌されて、早く満腹感が得られます。
痩せたい人にとって、タンパク質はとてもありがたい栄養素なのです。
では、ダイエット期間中には、この大切なタンパク質をどのくらいとったらよいのでしょう。
食事は、「炭水化物6：タンパク質2：脂肪2」のバランスで成人のタンパク質の1日の必要量は、体重1キログラムあたり1.2グラムです。この必要量の1.5倍、つまり体重１キログラムあたり、1.8グラムを目安にとれば、筋肉量を減らさなくて済むとされています。体重が50キログラムの人なら、タンパク質の摂取量は1日90グラムになる計算です。1食あたり、30グラムのタンパク質が必要になります。
参考までにあげておくと、卵1個、牛乳180ミリリットルの中にタンパク質は約10グラム含まれています。100グラム中のタンパク質含有量は、生のアジが約20グラム、マグロの赤身が25グラム前後、豚肉が20グラム前後、納豆が16グラムほど。このように見ていくと、かなりの量を食べなくてはならないことに驚かれる方も多いことでしょう。
タンパク質にも動物性、植物性、乳製品などいろいろ種類があります。筋肉をつくるには肉がいちばんすぐれてはいますが、肉ばかりでは、摂取できるアミノ酸に片寄りが出ますので、魚や納豆、チーズや牛乳、あるいは卵など、さまざまな食品をまんべんなくとることが大切です。
タンパク質の重要性が強調されるようになった昨今でも、まだ、「炭水化物：タンパク質：脂肪」の摂取量の割合を「6：1.5：2.5」にするように推奨している方が多くいます。けれど、タンパク質が担う大切な役割を考えれば、ダイエット中は脂肪の摂取量を抑えて、かわりにタンパク質を増やし「6：2：2」にすべきでしょう。
白米もしっかり食べてOK！ ご飯を食べるほうが、痩せられるダイエット中でも、食事制限をするにしても、白米はしっかり食べてください。
「ご飯を食べたりしたら、余ったぶんが脂肪になってたくわえられる」などという心配は一切不要。くりかえしになりますが、余った糖質をすべて体脂肪に変えてたくわえるのはラットです。人間の場合は、糖質をいくらとっても、体脂肪に変換される量は1日10グラムなので、安心してください。
ですから恐がらず、ダイエット中も白米をしっかり食べましょう。少なくとも、炭水化物を6割はとること。体重は増えるかもしれません。でも、それは体脂肪が増えたのではなくて、グリコーゲンが増えて、そこに結合した水分の重さにすぎません。炭水化物もタンパク質同様、満腹感が得やすい栄養素です。
食欲促進のホルモン、グレリンは食べものが入ってくると、その分泌量が徐々に減ってきます。炭水化物もタンパク質も、グレリンの分泌量の減少が、脂肪を食べたときよりもはるかに早く訪れるのです。
減量で多くの人が苦労するのは、食欲のコントロール。その意味でも炭水化物やタンパク質を許される範囲内で多くとることは、おすすめです。
余った分は全て体脂肪となってしまう！ 「脂肪分は極力減らす」が正解脂肪も大切な栄養素の1つです。コレステロール値を下げたり、動脈硬化を防いだりする種類の油脂もあります。
しかし、タンパク質と炭水化物の1グラムあたりのエネルギー量が4キロカロリーなのに対して、脂肪は9キロカロリーもあります。また、脂肪の場合、余ったぶんはすべて体脂肪としてたくわえられてしまうのです。
もし、痩せたいのなら、脂肪をできるだけカットするのがいちばんの近道でしょう。脂肪をカットしてもタンパク質を多くとっていれば、肉や魚などに含まれている脂肪が不足を補ってくれるので、脂肪不足で困ることはないはずです。
揚げものはなるべく控え、ドレッシングはノンオイルのものを使い、また、炒めものをするときには、油をひかなくてもいいように、フッ素樹脂加工のフライパンを使用するなどして、脂肪の摂取量を抑えましょう。
タンパク質と糖質を多めにとって、脂肪を極力減らす。
この原則を守って食事をとれば、筋肉を維持しながら、体脂肪だけが減っていきます。このとき、速歩や筋トレなどの運動を必ず取り入れましょう。運動によって血行もよくなり、体力がアップして、自律神経の機能を高めながら、美しく痩せることができるのです。森谷敏夫プロフィール
京都大学名誉教授、株式会社おせっかい倶楽部代表取締役。
南カリフォルニア大学大学院博士課程修了。テキサス農工大学大学院助教授、京都大学教養部助教授、米国モンタナ大学生命科学部客員教授、京都大学大学院人間・環境学研究科教授などを経て、京都大学名誉教授、中京大学客員教授に。専門は応用生理学とスポーツ医学で生活習慣病における運動の重要性を説く。『おサボリ筋トレ』(毎日新聞出版)など著書多数。(文:森谷 敏夫)