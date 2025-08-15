¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

·ò¹¯¡¦°åÎÅ¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖYouTube°åÎÅÂç³Ø¡×¤¬¡¢Æ°²è¡Ö¡ÚÍ×Ãí°Õ¡Û¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂ­¤ÏÂç¾æÉ×¡©°å»Õ¤¬¶µ¤¨¤ë¡È´í¤Ê¤¤Ãû¸õ¡É¡×¤ò¸ø³«¡£Â­¤Ë¸½¤ì¤ë¸«²á¤´¤µ¤ì¤¬¤Á¤ÊÉÂµ¤¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á¤¿¹°å»Õ¤¬ÀìÌçÅª¤Ê¸«ÃÏ¤«¤é²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢Æü¾ï¤Ç´¶¤¸¤ä¤¹¤¤Â­¤ÎÊÑ²½¤¬¡¢¼Â¤ÏÈéÉæ¤¬¤ó¤äÆâÂ¡¤Î¤¬¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿½ÅÆÆ¤ÊÉÂµ¤¤ÎÃû¸õ¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À­¤ò»ØÅ¦¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¤Û¤¯¤í¤ÎÊÑ²½¡×¡ÖÄÞ¤Î½ÄÀþ¡×¡Ö»ýÂ³Åª¤Ê¤à¤¯¤ß¡×¤Ê¤É¡¢5¤Ä¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤Æ¡¢Áá´üÈ¯¸«¤Î½ÅÍ×À­¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤­¤Ï¡¢ÄÞ¤Ë¸½¤ì¤ë¹õ¤¤½ÄÀþ¤Î¸«Ê¬¤±Êý¤Ç¤¹¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡Ö½Ð·ì¤Î¾ì¹ç¤ÏÄÞ¤¬¿­¤Ó¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÀþ¤â°ÜÆ°¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¤¬¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï°ÜÆ°¤»¤º¤ËÆ±¤¸¾ì½ê¤ËÎ±¤Þ¤êÂ³¤±¤ë¡×¤È²òÀâ¡£Ã±¤Ê¤ëÆâ½Ð·ì¤È¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Â­¤Î¤à¤¯¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¤·¤Æ¤â²þÁ±¤·¤Ê¤¤ÊÒÂ­¤À¤±¤ÎÉâ¼ð¤ß¤Ï¡¢¤¬¤ó¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¡×¤È¤·¡¢»ÒµÜ¤¬¤ó¤äÍñÁã¤¬¤ó¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤Ç¥ê¥ó¥Ñ¤ä·ìÎ®¤¬ÂÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À­¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤Û¤«¤Ë¤â¡¢6mm°Ê¾å¤Î¤Û¤¯¤í¤ä¸¶°øÉÔÌÀ¤Î¤·¤³¤ê¡¢ÊÒÂ­¤À¤±¤ÎÎä¤¨¤Ê¤É¡¢¤Ä¤¤¸«²á¤´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¾É¾õ¤¬¤Ê¤¼´í¸±¤Ê¤Î¤«¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ä²ÈÂ²¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤ò¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¾ðÊó¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

