2025年7月、相続税や贈与税の算定基準となる令和7年（2025年）分の路線価が国税庁から公表されました。全国的に上昇傾向が続く中、特に首都圏では不動産市場の活況を裏付ける結果となっています。

では、この最新データから、今後不動産購入を考える上で本当に「狙い目」となるエリアはどこなのでしょうか。

らくだ不動産株式会社の取締役副社長COO山本直彌さんが、路線価の上昇率を基に今注目すべきエリアを5つ厳選して解説します。



◆全体の傾向：都心から郊外へ。価格上昇の波と「再開発」

まず全体の傾向として、都心部の価格高騰が続き、その波がひらがなの「の」を描くように、郊外へと広がっていることが鮮明になりました。

「都心や城南・城西エリアの価格が上がりきった結果、これまで比較的落ち着いていた浅草や北千住といった城東エリア（いわゆる下町）の路線価が著しく上昇しました。これは、都心で家を買えなくなった層が、利便性の高い郊外や周辺エリアに流れ込んでいる証拠です」と、山本さんは分析します。

そして、今回の上昇率ランキングで際立っていたキーワードが「再開発」です。駅周辺で大規模な再開発が計画・進行中のエリアが、将来性への期待から軒並み高い上昇率を記録しました。



◆プロが選ぶ！今後の注目エリア5選

これらのトレンドを踏まえ、山本さんが選んだ5つの注目エリアは以下の通りです。

① 中央線沿線エリア（中野・杉並・荻窪）

もともと人気の高いエリアですが、湾岸エリアのタワーマンションが坪単価1,000万円を超えるなど、都心部の異常な価格高騰により、相対的に「割安感」が出てきています。中野駅周辺の再開発への期待も根強く、新宿へのアクセスの良さから、堅実な需要が見込めるエリアとして再び注目が集まっています。



② 西新井駅

人気タウン北千住の隣駅でありながら、これまで価格が抑えられていました。しかし、その北千住からの波及効果に加え、西新井駅西口での再開発計画が具体化したことで期待値が急上昇。都心へのアクセスも良好で、「価格」と「利便性」のバランスが取れたエリアとして評価されています。



③ 小岩駅

駅の南北両方で大規模な再開発が進行し、複数のタワーマンションが建設されるなど、街の姿が大きく変わろうとしています。総武線で秋葉原や東京駅方面へのアクセスも良く、「街の将来性」という点で、非常にポテンシャルの高いエリアです。



④ 調布駅

価格が高騰したJR中央線沿線からの「スライド需要」を取り込んでいるのが、京王線の主要駅である調布です。駅前はきれいに整備され、急行停車駅で新宿・渋谷へのアクセスも抜群。都心に近い利便性と、武蔵野の自然が共存する住環境が再評価されています。



⑤ 相模大野駅（神奈川県相模原市）

都心からの価格上昇の波がついにここまで到達した、と象徴されるエリアです。駅周辺の大規模再開発に加え、新宿まで急行で一本という交通利便性の高さが魅力。これまで「セカンドベスト」と見なされてきましたが、今は積極的な購入ターゲットとして注目されています。



◆まとめ：データから未来を読み解く

今回の路線価は、不動産の価値が「都心からの距離」だけでなく、「再開発による将来性」や「相対的な割安感」によって大きく左右される時代になったことを示しています。

らくだ不動産株式会社では、今回のようなマクロな市場分析から、個別の物件が持つミクロな価値判断まで、専門的な知見に基づいたサポートを提供しています。不動産の購入や売却で、少しでも不安な点がございましたら、お気軽にご相談ください。