長濱ねるが纏う秋色ミニマル♡Firsthandの新作に注目！
サステナブルな視点とファッション性を融合させたブランド「Firsthand」より、女優・長濱ねるが出演するWEBコンテンツ「秋色ミニマル」が公開されました。柔らかな空気感と凛とした存在感で魅せる彼女が纏うのは、Pre-Fallの新作アイテムたち。今から秋本番まで長く楽しめる優秀アイテムがラインナップし、人気のバルーンスリーブシャツには新色「ブラウン」も登場♡ 秋を先取るヒントが詰まったコンテンツに注目です。
秋色ミニマルをねるが着こなす
FirsthandのPre-Fallコレクションに、長濱ねるが登場するWEBコンテンツが公開中。
構築的なフォルムや異素材の質感、丁寧にデザインされたボタン配置など、細部にこだわった大人のミニマルルックが魅力です。
柔らかくも芯のある表情のねるが、秋のムードを軽やかに先取りします。人気アイテムの新色も見逃せません♪
秋まで活躍する新作アイテム一覧
バルーンスリーブシャツ
価格：11,000円
サイズ：フリーサイズ（カラー：ホワイト／ブラック／ブラウン）
異素材フリンジニットベスト／タックバルーンスカート
ベスト 価格：11,000円／スカート 価格：13,200円
カラー（ベスト）：ブラック／ベージュ／レッド
カラー（スカート）：ホワイト／ブラック
サイズ：フリーサイズ
3D刺繍ニットカーディガン／ハイカウント チノワイドパンツ
カーディガン 価格：7,920円／パンツ 価格：14,850円
カーディガン
サイズ：フリーサイズ（カラー：ホワイト／ブラック）
パンツ
サイズ : S／M（カラー：ブラック／キャメル）
どれも1枚で主役になるものばかりで、秋を迎えるのが楽しみに♡
人気アイテムに新色が仲間入り
春夏シーズンでも人気を集めた「バルーンスリーブシャツ」に、秋の新色「ブラウン」が登場。柔らかなシルエットとボリューム袖が特徴のシャツは、着るだけでこなれ感が出せる万能アイテム。
秋色のボトムスやレイヤードスタイルとの相性も抜群で、今から先まで大活躍すること間違いなし。
秋支度を始めるならFirsthandのWEBで
まだ夏の空気が残るこの季節こそ、秋を感じるアイテムを少しずつ取り入れたいタイミング。
FirsthandのWEBコンテンツで紹介されているコレクションは、季節の移ろいをさりげなく映し出すアイテムばかり。
長濱ねるの魅力が引き立つスタイリングとともに、あなたの秋ワードローブのヒントがきっと見つかります♡