長濱ねるが纏う秋色ミニマル♡Firsthandの新作に注目！

サステナブルな視点とファッション性を融合させたブランド「Firsthand」より、女優・長濱ねるが出演するWEBコンテンツ「秋色ミニマル」が公開されました。柔らかな空気感と凛とした存在感で魅せる彼女が纏うのは、Pre-Fallの新作アイテムたち。今から秋本番まで長く楽しめる優秀アイテムがラインナップし、人気のバルーンスリーブシャツには新色「ブラウン」も登場♡ 秋を先取るヒントが詰まったコンテンツに注目です。

秋色ミニマルをねるが着こなす

FirsthandのPre-Fallコレクションに、長濱ねるが登場するWEBコンテンツが公開中。

構築的なフォルムや異素材の質感、丁寧にデザインされたボタン配置など、細部にこだわった大人のミニマルルックが魅力です。

柔らかくも芯のある表情のねるが、秋のムードを軽やかに先取りします。人気アイテムの新色も見逃せません♪

自信が持てる一枚を。LILY BROWN Lingerieの新作ブラが話題！

秋まで活躍する新作アイテム一覧

バルーンスリーブシャツ

価格：11,000円

サイズ：フリーサイズ（カラー：ホワイト／ブラック／ブラウン）

異素材フリンジニットベスト／タックバルーンスカート

ベスト 価格：11,000円／スカート 価格：13,200円

カラー（ベスト）：ブラック／ベージュ／レッド

カラー（スカート）：ホワイト／ブラック

サイズ：フリーサイズ

3D刺繍ニットカーディガン／ハイカウント チノワイドパンツ

カーディガン 価格：7,920円／パンツ 価格：14,850円

カーディガン

サイズ：フリーサイズ（カラー：ホワイト／ブラック）

パンツ

サイズ : S／M（カラー：ブラック／キャメル）

どれも1枚で主役になるものばかりで、秋を迎えるのが楽しみに♡

人気アイテムに新色が仲間入り

春夏シーズンでも人気を集めた「バルーンスリーブシャツ」に、秋の新色「ブラウン」が登場。柔らかなシルエットとボリューム袖が特徴のシャツは、着るだけでこなれ感が出せる万能アイテム。

秋色のボトムスやレイヤードスタイルとの相性も抜群で、今から先まで大活躍すること間違いなし。

秋支度を始めるならFirsthandのWEBで

まだ夏の空気が残るこの季節こそ、秋を感じるアイテムを少しずつ取り入れたいタイミング。

FirsthandのWEBコンテンツで紹介されているコレクションは、季節の移ろいをさりげなく映し出すアイテムばかり。

長濱ねるの魅力が引き立つスタイリングとともに、あなたの秋ワードローブのヒントがきっと見つかります♡