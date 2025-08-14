ドラ●エ、ポケ●ン休み…「今は当たり前」？有給申請を却下された若手社員の反撃【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
夏休み特集として、2025年によく読まれた人気漫画を紹介。
本作は、有給の取り方をテーマに、笑いのスパイスを加えた伊東さん(@ito_44_3)の創作漫画『ポ●モン発売に合わせて有給取りたい若手社員』だ。タイトルが示す通り、推しのためにどうしても休みを取りたい若手社員と、私用では休ませない上司の問答を描いた本作について、伊東さんのインタビュー・後編をお届けする。
ゲームの発売日や推しのコンサートなど、好きなもののために有給を取る人は少なくない。本作の若手社員も、ゲームの発売日に有給休暇を取得したいと上司に申請する。作者の伊東さんにゲームのために休暇を取る人が多いか尋ねると、「有給休暇ではないですが、楽しみにしていたゲームが平日に発売されると『土日の間はずっとそれをやる！』と意気込む友人は多いです」と語った。
■毎日投稿が原動力…共感呼ぶビターな笑い
伊東さんはXで、毎日投稿を目指して5コマ漫画を描いている。電車で赤ちゃんが泣いた際に「うるさい！」と怒鳴られた母親の対応を描いた『強い母子』など、多くの万バズ漫画を生み出し、大きな反響を呼んだ。
これらの作品はKindleで無料公開中だ。「日頃のいいね・RTのおかげでモチベーションが保てました。今後も毎日更新を頑張っていきたいです」と伊東さん。ビターな笑いをこの夏休み中に堪能するのも良いだろう。
取材協力：伊東(@ito_44_3)
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。